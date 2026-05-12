Sánchez, tras las acusaciones de Ayuso sobre su seguridad en México: "No quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas"

Los detalles Sánchez considera que ya se ha visto que Ayuso genera problemas no solo en España sino también "fuera de nuestro país". Ayuso chocó con Sheinbaum al reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés y al llegar a España ha acusado a ambos gobiernos de ponerla en "peligro extremo" a ella y a su equipo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificándola de "profesional en crear problemas" tras su reciente viaje a México. Ayuso acusó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al Gobierno español de desprotegerla, lo que generó tensiones. Sánchez afirmó que Ayuso no solo genera problemas en España, sino también en el extranjero, como se evidenció en su visita a México. Fuentes gubernamentales y del Ministerio de Exteriores señalaron que Ayuso no informó de su agenda ni solicitó seguridad durante su viaje. En una entrevista, Ayuso acusó a Sheinbaum y a Sánchez de poner en peligro su seguridad, lo que motivó su regreso anticipado a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "profesional en crear problemas", después de su viaje a México de los últimos días y de que haya acusado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los gobiernos mexicano y español de desprotegerla.

"Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar", ha indicado Sánchez este martes en una rueda de prensa desde La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

Sánchez considera que Ayuso genera problemas no solo en España sino también "fuera de nuestro país" como, dice, se ha visto en su viaje al país americano. Ayuso chocó con Sheinbaum al reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés y adelantó su regreso a España acusando al Ejecutivo de Sánchez de abandonar a su delegación y poner en riesgo su seguridad.

Además, fuentes del Gobierno a laSexta, señalan que la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó su viaje a México "como marca la ley". Pero, Ayuso no informó de su agenda allí ni pidió traslados ni seguridad. Además, insisten en que "nunca comunicó ningún incidente y no pidió protección".

En la misma línea, fuentes del Ministerio de Exteriores defienden que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda". Y añaden que "su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la Embajada".

Hoy, en una entrevista en la Cope, Ayuso ha acusado tanto a la presidenta Sheinbaum como al presidente Sánchez de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje a México, un país "profundamente violento y peligroso", y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España.

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado Díaz Ayuso en una intervención en Cadena Cope.

En sus primeras declaraciones públicas desde que, el pasado viernes, anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar hoy), Díaz Ayuso ha insistido en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum, a la que se ha sumado que el Gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió suspender la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.

Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y ha apostillado: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados", ha añadido.

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