Ángel Víctor Torres cifra en "unos 2.000" los menores ya filiados en Ceuta tras la entrada masiva

Los detalles Esta cifra choca con la que dio Carlos Cuerpo, quien dijo que había más de 2.900 los niños, niñas y adolescentes migrantes filiados. Unos días antes Elma Saiz habló de la identificación de 2.500 niños migrantes.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, ha informado que aproximadamente 2.000 menores han sido registrados en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes. Antes del 30 y 31 de julio, había 600 menores registrados, pero ahora hay 2.000, aunque aún quedan por registrar. Esta cifra difiere de la proporcionada por el ministro de Economía, quien mencionó más de 2.900 menores registrados. En cuanto a los adultos, Torres explicó que se están completando los expedientes de deportación, con unos 4.000 retornos desde el 10 de agosto. También se han incrementado los recursos legales para agilizar el proceso. A pesar de estas acciones, muchos migrantes aún carecen de alojamiento adecuado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España y responsable del mano único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este lunes en "unos 2.000" los menores ya filiados en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes.

"Mañana haremos los datos actualizados pero estoy en disposición de decir que estamos en unos 2.000 menores filiados. Eso significa que antes del 30 y el 31 teníamos unos 600 menores y ahora tenemos 2.000 filiados pero quedan menores por filiar. Es competencia de la ciudad autónoma que está abriendo espacios y abrirá otros", ha asegurado Torres este lunes en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Esta cifra choca con la que dio el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien el pasado 24 de agosto aseguró que había más de 2.900 los niños, niñas y adolescentes migrantes filiados. Por su parte, unos días antes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz confirmó la identificación de 2.500 niños migrantes desde la llegada masiva a las costas de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.

Al ser preguntado por el proceso de deportaciones de los adultos que entraron irregularmente en Ceuta, Torres ha explicado que "estamos con los expedientes de culminación". "Primero hay que tenerlos en un espacio, tomarles declaración", ha señalado.

"Ya hay unas cuantas decenas que han renunciado a la petición de asilo. Muchos están retornando voluntariamente. Podemos estar rondando los 4.000 desde el 10 de agosto y siguen retornando y seguimos culminando los expedientes para poder hacer las devoluciones cuanto antes", ha contado el ministro, quien ha insistido en que el Gobierno ha incrementado el número de funcionarios. "Donde había tres abogados de oficio ahora hay 18 abogados de oficio y dos jueces. Se va a hacer más rápido que en ningún otro lugar", ha añadido.

Más de un mes después de la entrada masiva, aún quedan muchos migrantes que no tienen dónde dormir. Torres ha justificado que "hay un comité de situación y un consejo de seguridad nacional con actas que sacan por unanimidad una propuesta de espacio donde están los puertos".

Así, ha dicho que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, "votó a favor de las modificaciones de los espacios porque la ciudad de Ceuta no quería que hubiera espacios en los centros más poblados de Ceuta". "Hasta cuatro emplazamientos que podíamos haber acelerado y la ciudad nos pidió que los retiráramos", ha señalado.

Al ser preguntado sobre cuántos migrantes quedan en Ceuta, Torres ha asegurado que es "otra pregunta imposible de responder". "Todos vimos que como entraron, el 90% salieron. Estamos entre 3.500 y 4000 comidas diarias y tenemos otros 3.500 en las instalaciones", ha indicado.

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