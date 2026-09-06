Una Simson Schwalbe azul, el símbolo de AfD durante toda la campaña que rememora los tiempos de la República Democrática Alemana

Sí, pero... Lo que no menciona Ulrich Siegmund es que la marca Simson la fundó una familia judía en el siglo XIX y que en los años 30 fue expropiada por los nazis.

Ulrich Siegmund, líder ultraderechista de Alta Sajonia, ha recorrido la región en una moto Simson Schwalbe azul durante su campaña electoral. La elección de este vehículo no es casual, ya que la marca Simson es originaria de esta zona de Alemania y simboliza un pasado idealizado de una Alemania Oriental reservada para alemanes y con una industria fuerte. Siegmund, candidato de Alternativa para Alemania, ha centrado su discurso en la migración descontrolada y en supuestos valores patrios. Sin embargo, omite que la marca Simson fue fundada por una familia judía, expropiada por los nazis, lo que ha generado indignación entre sus descendientes.

Ha sido su acompañante durante toda la campaña. A bordo de una Simson Schwalbe azul, Ulrich Siegmund, el líder ultraderechista de Alta Sajonia, ha recorrido la región en busca de unos votos que ha acabado consiguiendo.

Un vehículo que no ha escogido al azar. La moto que utiliza es de la marca Simson, originaria de esta zona de Alemania y que al extremista le sirve para reivindicar un pasado idealizado: el de una Alemania, en este caso la Oriental, reservada exclusivamente para alemanes y con una fuerte industria, ahora debilitada.

"La migración descontrolada ha llevado al país a la situación actual", ha argumentado durante la campaña. El candidato de Alternativa para Alemania apela a esos supuestos valores patrios y a un sentimiento muy expandido entre los alemanes de la antigua RDA.

"Hay que tener en cuenta una cuestión histórica, que son las diferencias entre la regiones del este de Alemania y la Alemania occidental. Hay un sentimiento de haber sido considerados ciudadanos de segunda", explica Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lo que no menciona Siegmund en campaña es que la marca Simson la fundó una familia judía en el siglo XIX y que en los años 30 fue expropiada por los nazis. Ahora, sus descendientes ponen el grito en el cielo: "El uso que hace la AfD del nombre Simson es algo que no podemos tolerar".

Porque los herederos ideológicos del nazismo vuelven a tergiversar la historia para ganar unas elecciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido