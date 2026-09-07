El curso judicial arranca con la investigación de Ceuta como nuevo frente que se une a las causas que afectan al Gobierno

Los detalles Además de la investigación de la crisis migratoria, está en juego el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez, así como el de parte de la estructura de la SEPI y la Guardia Civil en en caso Leire Díez.

Este 10 de septiembre inicia el nuevo curso judicial, marcado por la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, añadiendo presión al Gobierno y al PSOE. La apertura será presidida por el rey Felipe VI, con intervenciones de Teresa Peramato e Isabel Perelló. La Audiencia Nacional investiga la crisis en Ceuta, mientras el ministro Marlaska critica a la jueza Tardón por no compartir informes policiales. Además, el caso Plus Ultra y las imputaciones de Zapatero preocupan a Moncloa, al igual que el caso Leire Díez y las acusaciones contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Este jueves 10 de septiembre marca el inicio del nuevo curso judicial. Un curso en el que la investigación en los tribunales sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio se suma como un nuevo frente para el Gobierno y el PSOE, que siguen pendientes de la reactivación de los casos Plus Ultra, Leire Díez o Begoña Gómez a menos de un año de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se jugará su continuidad en Moncloa.

El acto de apertura judicial estará presidido por el rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que encara su primer curso completo al frente del Ministerio Público, y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Ceuta, nueva causa

Septiembre arranca con unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por la crisis migratoria acontecida hace casi 40 días en Ceuta. Un caso que está envuelto en polémica después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticase a la jueza María Tardón por no trasladarle los informes de la Policía Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Por ahora, la Fiscalía ha respaldado la continuidad de Tardón al frente de la causa y la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha apoyado la decisión de la magistrada de no remitir los informes a Marlaska, ya que, alega, "no ha interferido en la seguridad nacional" y "ha actuado conforme a sus deberes constitucionales".

Preocupación por los casos de Zapatero y Leire Díez

Uno de los principales focos de preocupación de Moncloa y Ferraz es el conocido como caso Plus Ultra. Casi cuatro meses después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el desgaste de la figura de uno de los referentes históricos del PSOE pone en jaque a uno de los principales activos electorales de Sánchez a meses de las generales.

No obstante, el presidente del Gobierno sigue manteniendo su respaldo público a Zapatero, de quien ha defendido "su legado y su trayectoria" y para quien ha pedido que se respete su presunción de inocencia. Además, ha asegurado que el expresidente le ha "garantizado" que podrá demostrar la legalidad de la procedencia de las joyas halladas en su despacho de la calle Ferraz.

También afecta al entorno del Gobierno el conocido como caso Leire Díez, en el que se acusa a la exmilitante socialista y presunta 'fontanera' del PSOE de actuar irregularmente para desactivar causas que afectaban tanto al partido como al Ejecutivo. En esta causa también tendrán que comparecer ante los tribunales en calidad de imputados la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Begoña Gómez y los últimos coletazos de Peinado

Este septiembre también se reanuda la causa contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tiene previsto convocar una vista para que sea juzgada en un juicio con jurado por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en una causa en la que también está investigada su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Previsiblemente, esta vista se convocará antes del 27 de septiembre, fecha en la que el polémico juez Peinado se jubilará, por lo que, para entonces, es esperable que dicte un último auto para elevar la causa definitivamente a la Audiencia Provincial de Madrid.

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