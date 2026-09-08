Sin autocrítica y culpando a otros: la miopía de Gobierno y oposición tras los malos resultados del Informe PISA

Los detalles La ministra Saiz asegura que la cuestión educativa "pasa por la cooperación entre distintas administraciones", a las que pide aumentar la inversión en educación, mientras que Feijóo reclama "sacar la ideología de las aulas".

La educación en España enfrenta su peor momento histórico según el Informe PISA 2025 de la OCDE, con estudiantes de 15 años obteniendo los peores resultados en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Los estudiantes están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura, siendo la comprensión lectora el principal problema. A pesar de estos datos alarmantes, el tema se ha politizado, con el Gobierno y el PP culpándose mutuamente. La ministra Elma Saiz aboga por la cooperación entre administraciones, mientras que el PP critica la LOMLOE. Los socios del Gobierno apoyan al PSOE, señalando el gasto educativo de las comunidades autónomas. Sin embargo, incluso en Euskadi, con el mayor gasto por alumno, se registran malos resultados.

La educación española atraviesa el peor momento de su historia. Así lo indica el Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, en el que los alumnos españoles de 15 años han obtenido el peor resultado desde que hay registros. Según este informe, los estudiantes de nuestro país están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura, siendo la comprensión lectora el principal problema del alumnado.

Sin embargo, ni siquiera unos datos tan impactantes han evitado que la cuestión educativa se convierta en una refriega política, con nuestros representantes dedicándose a echar balones fuera y a culpar al adversario.

La ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes que "esta cuestión pasa por la cooperación entre distintas administraciones". Pese a que los resultados son pésimos en todas las comunidades, el Ejecutivo señala a las gobernadas por el PP, a las que acusa de no utilizar el dinero que reciben. "En el caso de Aragón fueron tres millones de euros en 2024 y la ejecución fue de cero euros", afirma Saiz.

Cero autocrítica en las filas socialistas, exactamente igual que en el PP, que afirma que estos resultados son fruto, única y exclusivamente, de la LOMLOE, es decir, la conocida como ley Celaá.

"Tenemos que volver a reformar el sistema educativo. Necesitamos llenar de formación las aulas y no de ideología", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Antena 3. Lo dice convirtiendo la cuestión ideológica en el centro del debate educativo pese a que el la OCDE no habla de ideologías.

Por su parte, los socios del Gobierno respaldan al PSOE, asegurando que, en buena medida, el fracaso se debe al gasto educativo asumido por las comunidades autónomas. "Ya sabemos quien está gobernando en la mayoría de las CCAA. Hay que invertir en educación pública y todo eso redundará en mejora d ellos resultados", ha afirmado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

Pese a ser un factor importante, los datos muestran que no es la única clave, ya que incluso Euskadi, que es la comunidad con más gasto por alumno, firma los peores datos de su historia.

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