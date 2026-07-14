La Policía británica investiga como atentado terrorista el asesinato de la diputada de ultraderecha Ann Widdecombe tras apoyar a Farage

Los detalles De confirmarse el crimen de Ann Widdecombe, estaríamos ante el tercer asesinato de un funcionario por sus ideales políticos en el Reino Unido en la última década. La investigación está en manos de la Unidad de Antiterrorismo de la Policía británica.

El asesinato de Ann Widdecombe, política de ultraderecha y exministra del Partido Conservador, ha conmocionado al Reino Unido. La policía antiterrorista investiga su muerte, ocurrida poco después de defender al líder ultra Nigel Farage en una entrevista. Widdecombe, de 78 años y pro-Brexit, fue encontrada muerta en su domicilio con signos de violencia, lo que apunta a un ataque premeditado. Un hombre de 26 años fue arrestado y liberado, pero nuevas pruebas llevaron a su re-arresto. Este posible crimen político sería el tercero en una década en el país. El gobierno ha recordado su contribución a la política nacional.

El asesinato de una política de ultraderecha tiene en vilo al Reino Unido. Ahora mismo su muerte la investiga la sección de antiterrorismo de la policía británica. La diputada, de 78 años, fue asesinada minutos después de defender al líder ultra Farage en una entrevista.

Hablamos de Ann Widdecombe, también exmiembro del Parlamento Europeo y exministra del Partido Conservador, ahora reconvertida a la ultraderecha y, por supuesto, pro-Brexit. De hecho, este último hito lo celebró diciendo: "Hoy celebramos el comienzo de nuestra independencia".

Solo 20 minutos antes de morir, la veterana política había dado una entrevista defendiendo al ultra Nigel Farage. Fue encontrada muerta en su domicilio con signos de violencia. Según explicó el jefe de la Policía contra el Terrorismo, Larence Taylor: "Está claro que se trató de un ataque premeditado".

Un presunto crimen con muchas incógnitas

Su presunto asesinato deja ahora muchas incógnitas en Reino Unido. "Podemos confirmar que un hombre de 26 años fue arrestado esta tarde bajo sospecha del asesinato de Ann Widdecombe", ha confirmado el subcomisario de la Policía Matt Longman.

Sin embargo, dicho sospechoso de 26 años fue liberado. El caso está ahora en manos de la Policía Antiterrorista británica y su primera decisión ha sido volver a detener al sospechoso tras la aparición de nuevas pruebas. "El sospechoso puede permanecer detenido para ser interrogado hasta siete días en virtud de la Ley Antiterrorista", ha aclarado Longman.

Desde el gobierno del Reino Unido, han querido recordar a la víctima por "su contribución a nuestra política y a nuestra vida nacional". "Jamás será olvidada", ha asegurado Shabana MahMood, secretario de Interior.

De confirmarse este crimen, sería el tercer asesinato de un funcionario por sus ideales políticos en el Reino Unido en la última década.

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