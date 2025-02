La excusa del alcalde de Oviedo tras pedir en un acto contra la violencia machista que haya minutos de silencio para los hombres: "Me he explicado mal"

¿Qué ha dicho? "Evidentemente me he explicado mal y probablemente también se ha sacado de contexto mis declaraciones, mis palabras". Alfredo Canteli no se ha discuplado, explícitamente, pero sí ha reculado por sus controvertidas declaraciones.

Dice que se explicó mal y que sus declaraciones se sacaron de contexto, un clásico. Es la excusa del alcalde de Oviedo tras pedir, en un acto contra la violencia machista, que también haya minutos de silencio por los hombres que fallecen. La oposición ha pedido este martes su reprobación en el pleno.

Durante el pleno municipal el alcalde de Oviedo ha hablado de malentendido: "Evidentemente me he explicado mal y probablemente también se ha sacado de contexto mis declaraciones, mis palabras". Alfredo Canteli no se ha discuplado, explícitamente, pero sí ha reculado por sus controvertidas declaraciones tras el asesinato machista de Langreo el fin de semana.

"Expreso ante este pleno mi condena y absoluto rechazo a la violencia de género y mi profunda solidaridad con las víctimas y sus familias", afirma el alcalde. Unas disculpas por un comentario fuera de lugar durante el minuto de silencio del domingo: "Y mueren mujeres. Y hay que estar aquí haciendo ese minuto de silencio. ¿Y cuándo mueren los hombres? En Oviedo mataron hace poco a uno a puñaladas. ¿Eso no se tiene en cuenta? ¿Hay que estar aquí hoy? Sí, pero hay que estar también cuando el que fallece es un hombre".

Unas palabras que la oposición ha criticado duramente."Tenemos la obligación de pedir su reprobación. No se ría de una mujer, señor alcalde", acusa el PSOE. Donde ha habido reproches, donde los 'socialistas' aseveran que "no nos creemos lo que ha leído hoy". La reprobación finalmente no ha salido adelante y el alcalde ha zanjado así la polémica.