Pedro García Cuartango, sobre el caso Zapatero: "Hay serias posibilidades de que Julio Martínez dé el paso de colaborar con el juez Calama"

El periodista Pedro García Cuartango ofrece algunas informaciones que tiene el respecto a la defensa de Julio Martínez, presidente y cofundador de Plus Ultra Líneas Aéreas. En el vídeo, todos los detalles.

Tras la declaración ante el juez Calama del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado ante el juez haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el periodista Pedro García Cuartango señala el que es para él, el "problema de la estrategia del expresidente".

"La estrategia de Zapatero tiene un serio problema porque él se ha desmarcado totalmente de Julio Martínez. Está diciendo Julio Martínez, que era mi mejor amigo, actuó totalmente a mis espaldas y yo no me enteré", afirma el periodista.

Ahora bien, según Cuartango, "el problema es que Julio Martínez va a tener la tentación ahora de colaborar con la justicia, salvo que él asuma que se tiene que comer todo el marrón". Es más, y "tengo alguna información al respecto", confiesa el periodista, "en estos momentos, hay serias posibilidades de que Martínez va a dar el paso de colaborar con el juez Calama".

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