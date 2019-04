Aguirre niega el despilfarro en la fracasada Ciudad de la Justicia: "En 2007 llegó la crisis y la paralizamos"

Esperanza Aguirre sigue negando el despilfarro en la construcción fallida de la Ciudad de la Justicia de Madrid: "En 2007 llegó la crisis económica y las recaudaciones bajaron. La paralizamos, sin que haya un coste para nadie: ahí está el suelo, el proyecto y el único edificio construido".

Olvida las millonarias cifras destapadas por laSexta Noticias en exclusiva del libro contable del proyecto ruinoso que costó 100 millones de euros públicos. En él, están reflejados desde sueldos millonarios, algunos de casi 9.000 euros al mes, hasta gastos desproporcionados del entonces Gobierno regional de Aguirre como los casi tres millones de euros dilapidados entre 2008 y 2011 para publicitar el proyecto del Campus de la Justicia.

También se despilfarraron otros casi tres millones y medio de euros en seguridad para vigilar un descampado. En la misma entrevista en El País, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid habla de otros temas... Por ejemplo, arremete con su partido: "Es un partido que sube impuestos sin parar".

Sobre el autobús tránsfobo de Hazte Oir Aguirre llega a encontrar justificación: "No tengo nada contra los transexuales adultos, pero tengo todo contra el adoctrinamiento a los niños". Y sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, cree que algunos cambios del polémico Donald Trump no son tan negativos: "Lo que me gusta es que ha acabado con la corrección política".