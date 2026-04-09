España reabrirá de forma inmediata la embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra

Los detalles El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ordenado el regreso del embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, para reabrir la embajada tras su cierre temporal el 7 de marzo debido a los bombardeos de EE.UU. e Israel. Esta decisión se toma en el contexto de un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, con la esperanza de fomentar la paz y la negociación. Albares ha conversado con su homólogo iraní para solicitar su involucración en el proceso de tregua y ha pedido el cese de ataques en la región del Golfo. La reapertura de la embajada busca apoyar los esfuerzos diplomáticos desde Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EEUU e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz. "Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.

Albares ha explicado que ayer por la tarde mantuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para trasladarle el apoyo del Ejecutivo a la mediación pakistaní y para solicitarle "que se involucre decididamente" en estas dos semanas de alto el fuego y las negociaciones para consolidar la tregua en las conversaciones que se van a producir a partir del sábado en Islamabad (Pakistán).

El ministro español ha subrayado que también pidió a su colega iraní "que cesen los ataques hacia los países del Golfo, que ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chitas de la región para que también detengan los ataques, y que se garantice lo antes posible el paso libre y seguro de cualquier barco, de cualquier nacionalidad, por el estrecho de Ormuz".

En este punto, Albares ha anunciado que "dada la nueva situación" ante las dos semanas que hay por delante en las que "esperemos que todos le apuesten como hace España desde el primer día a la negociación, a la mediación, a la diplomacia", ha dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán "para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la embajada de España en Teherán". La idea, ha recalcado, es que "nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluido desde la propia capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz".

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