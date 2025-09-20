"Si España se mueve, Europa se mueve": PP y PSOE continúan el debate político por el genocidio en Gaza

Los detalles Para el Gobierno, España está siendo un referente internacional por su posicionamiento ante una "Israel nazi", tal y como lo tilda el líder de IU, Antonio Maíllo.

El conflicto en Gaza sigue generando tensiones internacionales, con más de 65.000 muertes contabilizadas y un debate político que no encuentra consenso. Las protestas propalestinas, que afectaron eventos como La Vuelta Ciclista, intensifican las divisiones. La vicepresidenta María Jesús Montero considera estas manifestaciones una victoria del Gobierno, mientras Izquierda Unida exige un embargo de armas a Israel. El Partido Popular critica al Ejecutivo por su postura y el uso político de la situación, evitando calificar el conflicto como genocidio. Isabel Díaz Ayuso se distancia de Netanyahu, y el PP acusa a Pedro Sánchez de aprovechar el terror en Gaza para beneficio político.

El terror sigue adueñándose de Gaza día tras día mientras diferentes países luchan y se manifiestan en contra del genocidio por parte de Israel. Pese a que ya se han contabilizado más de 65.000 muertes en esta zona palestina, los políticos siguen inmersos en un debate en el que no parecen ponerse de acuerdo.

Las protestas propalestinas que obligaron a finalizar la última etapa de La Vuelta Ciclista unos kilómetros antes de llegar a la meta incendiaron aún más las opiniones de todos los bandos. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trata estas manifestaciones como una victoria del Gobierno: "Si España se mueve, Europa se mueve".

Mientras, Izquierda Unida dice que no es suficiente y exige que se materialice el embargo de armas a Israel, proyecto que lleva semanas de retraso. Para el Gobierno, España está siendo un referente internacional ante una "Israel nazi", tal y como lo tilda el líder de IU, Antonio Maíllo.

Pese a que para el Ejecutivo, el país se ha posicionado con firmeza, el Partido Popular critica sus decisiones mientras evita calificar lo ocurrido en Gaza como genocidio, ya que prefiere "masacre", como lo define Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha señalado al Gobierno como el responsable de provocar una 'guerra' política entre partidos con sus cuestiones: "Hace preguntas simples. Genocidio sí o genocidio no". En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en que no promociona nada y que no conoce a Netanyahu.

A su vez, los 'populares' señalan que el presidente del país, Pedro Sánchez, está utilizando el terror que sufre Gaza para sacar rédito político: "Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas", manifestó el líder del PP.