Ahora

guerra en Oriente Medio

España mantiene su no a la guerra: Sánchez recibe un premio por ello frente a la rabia de Israel

¿Por qué es importante? El Gobierno ha anunciado la reapertura de la embajada española en Irán, lo que ha provocado una fuerte reacción desde el Gobierno de Netanyahu, en el que hablan de "vergüenza eterna".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Un día más en la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, España se ha vuelto a posicionar. El Gobierno ha anunciado la reapertura de la embajada española en Irán, lo que ha provocado una fuerte reacción desde el Gobierno de Netanyahu, en el que hablan de "vergüenza eterna" mientras desde la ONU premian a Sánchez por su liderazgo en temas globales.

Que Israel cargue contra España hablando de "vergüenza eterna" por el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de reabrir la embajada de España en Teherán es un sinsentido para el Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, así lo ha dejado claro al afirmar: "Sorprende que ningún ministro israelí pueda dar lecciones a España cuando, sin ir más lejos ayer mismo, más de 250 civiles libaneses han muerto".

Tras esto, ha explicado que la reapertura de la embajada iraní pretende forzar un acuerdo de paz. "En este momento puede ayudar más a la paz nuestra presencia en Teherán", ha agregado Robles. Albares, además, ha exigido un alto el fuego de verdad y ha reclamado que "Líbano tiene que ser una parte integral del alto el fuego".

Para el PP, sin embargo, todo es electoralismo. "Hay que defender los intereses de España con seriedad, y no buscando rédito electoral", ha dicho Carlos Floriano, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso. Han vuelto, así, a los peros. "Yo quiero recordar que los ataques son a Líbano pero también a un grupo terrorista financiado por Irán que es Hizbulá", ha declarado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Estas palabras en mitad de una masacre contra civiles contrastan con la firmeza del rey, que ha insistido en "la convicción de que solo sobre el derecho puede sostenerse una paz duradera".

Mientras, Sánchez ha agradecido este jueves el reconocimiento internacional por el premio 'Campeón por el Cambio Global' otorgado por la Fundación de las Naciones Unidas en reconocimiento a su liderazgo en cuestiones globales. El presidente ha remarcado que España "seguirá alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo".

Israel, por su parte, ha lanzado un nuevo ataque contra Sánchez. "Eres un completo y absoluto don nadie", ha escrito en X el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, que ha acusado al presidente español de alinearse con el régimen al criticar la ofensiva de Israel en Líbano. "No hay palabras para describir mi desprecio por ti", ha agregado el ministro israelí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Netanyahu anuncia conversaciones con Líbano para el desarme de Hizbulá tras hablar con Trump y sin alto el fuego
  2. El chalet de La Alcaidesa de Ábalos se cuela en el caso mascarillas: las dos causas que se juntan con Aldama en el centro
  3. Cuando la detección precoz sale más rentable que curar: una mamografía cuesta menos de 30 euros frente a los más de 6.000 de una mastectomía
  4. Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico
  5. Las cifras del contrabando de relojes de lujo: siete futbolistas imputados, 38 compras y más de un millón de euros gastados
  6. Hicieron historia, pero suspendieron Gimnasia: los expedientes académicos de Lorca, Arias Navarro o Dato