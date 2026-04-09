España mantiene su no a la guerra: Sánchez recibe un premio por ello frente a la rabia de Israel

¿Por qué es importante? El Gobierno ha anunciado la reapertura de la embajada española en Irán, lo que ha provocado una fuerte reacción desde el Gobierno de Netanyahu, en el que hablan de "vergüenza eterna".

En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, España ha decidido reabrir su embajada en Teherán, lo que ha generado críticas por parte del gobierno israelí, calificando la acción como una "vergüenza eterna". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la decisión, argumentando que la presencia española podría facilitar un acuerdo de paz. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido un alto el fuego que incluya a Líbano. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez ha sido reconocido por la ONU por su liderazgo global, lo que ha sido criticado por Israel. El PP ha acusado al gobierno de electoralismo, subrayando la necesidad de defender los intereses de España con seriedad.

Un día más en la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, España se ha vuelto a posicionar. El Gobierno ha anunciado la reapertura de la embajada española en Irán, lo que ha provocado una fuerte reacción desde el Gobierno de Netanyahu, en el que hablan de "vergüenza eterna" mientras desde la ONU premian a Sánchez por su liderazgo en temas globales.

Que Israel cargue contra España hablando de "vergüenza eterna" por el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de reabrir la embajada de España en Teherán es un sinsentido para el Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, así lo ha dejado claro al afirmar: "Sorprende que ningún ministro israelí pueda dar lecciones a España cuando, sin ir más lejos ayer mismo, más de 250 civiles libaneses han muerto".

Tras esto, ha explicado que la reapertura de la embajada iraní pretende forzar un acuerdo de paz. "En este momento puede ayudar más a la paz nuestra presencia en Teherán", ha agregado Robles. Albares, además, ha exigido un alto el fuego de verdad y ha reclamado que "Líbano tiene que ser una parte integral del alto el fuego".

Para el PP, sin embargo, todo es electoralismo. "Hay que defender los intereses de España con seriedad, y no buscando rédito electoral", ha dicho Carlos Floriano, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso. Han vuelto, así, a los peros. "Yo quiero recordar que los ataques son a Líbano pero también a un grupo terrorista financiado por Irán que es Hizbulá", ha declarado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Estas palabras en mitad de una masacre contra civiles contrastan con la firmeza del rey, que ha insistido en "la convicción de que solo sobre el derecho puede sostenerse una paz duradera".

Mientras, Sánchez ha agradecido este jueves el reconocimiento internacional por el premio 'Campeón por el Cambio Global' otorgado por la Fundación de las Naciones Unidas en reconocimiento a su liderazgo en cuestiones globales. El presidente ha remarcado que España "seguirá alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo".

Israel, por su parte, ha lanzado un nuevo ataque contra Sánchez. "Eres un completo y absoluto don nadie", ha escrito en X el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, que ha acusado al presidente español de alinearse con el régimen al criticar la ofensiva de Israel en Líbano. "No hay palabras para describir mi desprecio por ti", ha agregado el ministro israelí.

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