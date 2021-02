Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha protagonizado una dura intervención en el Congreso de los Diputados, en la que ha denunciado el racismo de Vox. Dice, que la formación que lidera Santiago Abascal es partidaria de que lleguen migrantes, pero "sin voz y con miedo para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante".

El diputado, que ha calificado a los de Vox de "estercolero moral", ha subido al estrado después de que Vox presentara en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para frenar "la invasión migratoria" en España, cuya defensa ha recaído en la diputada Rocío de Meer Méndez.

"Ustedes no odian a los de fuera, ustedes odian a los pobres"

Tras sus palabras, Errejón se ha dirigido directamente a la política de Vox para recordarle que "insultó a barrios populares del país al hablar de estercoleros multiculturales". "Por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia o apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral", ha espetado.

En su discurso, Errejón ha considerado que la postura que mantiene Vox "no es solo racismo": "Ustedes no odian a los de fuera, ustedes odian a los pobres", ha mantenido el diputado, antes de recordar la participación extranjera en empresas españolas. "No tenemos farmacéutica nacional, compañía de telecomunicaciones, eléctrica o automovilística nacional. Y Vox, callados".

"¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos y a ustedes no les molesta". "Ni siquiera es verdad que no quieran que vengan inmigrantes sin los papeles en regla. Quieren que vengan sin voz y con miedo para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante", ha proseguido Errejón.

A continuación, el diputado ha puesto ejemplos de trabajadores extranjeros que han sufrido maltrato o han fallecido en accidentes laborales, trabajando sin contrato y sin papeles. En concreto, ha incidido en el caso de un "patrón que fue concejal del PP y después dio el paso a Vox", siendo apoderado. Contrató a un hombre en negro y cuando falleció en el lugar de trabajo lo dejo a en la puerta de un centro de salud, ha contado, preguntándose si el empresario estaba "luchando contra la inversión extranjera o se estaba lucrando de que se les pueda explotar".

"La vida se ha hecho muy dura, los españoles pasamos por momentos muy duros y en el momento en el que más hace falta es la solidaridad, arrimar el hombro y cooperar, unos señoritos malcriados vienen a azuzar el odio hacia quienes lo están pasando peor". "Es la moral del siervo: las orejas gachas con el de arriba, y matonismo con los que lo están pasando peor", ha concluido el líder de Más Madrid.