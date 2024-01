ERC ha confirmado su voto a favor a los tres reales decretos que prevé aprobar el Gobierno. La formación independentista ya ha confirmado que votará 'sí' a los decretos de trabajo, ayuda a la crisis y el ámbito de la justicia que el Gobierno llevará a pleno el próximo miércoles.

Raquel Sans ha explicado que ERC dará su voto favorable "por responsabilidad y coherencia", ya que se trata de medidas que "mejoran la vida de las personas".

El Gobierno suma así siete votos más a los tres decretos, que por el momento no cuentan con el voto afirmativo de todos los apoyos de la legislatura de Sánchez. El Ejecutivo sigue sin convencer a Junts Per Catalunya. Esta misma mañana, la formación independentista ha reiterado su 'no' a las medidas de Sánchez porque, según ha expuesto Josep Rius, "supone dar instrumentos a la cúpula judicial para alargar la aplicación de la ley de amnistía". Así, ha propuesto que el Gobierno retire los tres decretos y los vuelva a presentar negociados con Junts.

El pasado viernes, la formación liderada por Puigdemont ya auguró su negativa. La justificación de Junts era que el 'decreto ómnibus' "pone en peligro" la amnistía. En concreto, la formación independentista cree que la reforma del artículo 43 bis de dicha ley, referido a las cuestiones prejudiciales europeas, podría complicar la aplicación de la norma por la que cerraron el acuerdo para la investidura de Sánchez.

A pesar de su postura tajante, desde el Gobierno insisten en que hay margen para el acuerdo y aseguran que están manteniendo un contacto constante con la formación.