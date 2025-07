Mompó se contradice a sí mismo ante la jueza de la DANA: así reveló en Salvados que habló con Mazón sobre la alerta y de cosas que "no cuadraban" en el Cecopi

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, declaró ante la jueza Nuria Ruíz Tobarra sobre su actuación durante la trágica DANA. Mompó, investigado por el caso, negó haber hablado con el presidente Mazón sobre un mensaje de alerta, aunque en el programa Salvados afirmó haber discutido sobre ello. En sede judicial, Mompó sostuvo que no se enteró del envío del mensaje hasta las 19:00h, culpando a los técnicos de la falta de información. Sin embargo, su relato en Salvados, donde admitió discusiones sobre el mensaje, contradice su testimonio actual. Además, Mompó afirmó haber borrado registros de llamadas, pero ahora recuerda detalles que antes no mencionó, generando dudas sobre su coherencia.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha acudido este jueves a declarar ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruíz Tobarra, que investigua lo sucedido durante la jornada de la trágica DANA. En sede judicial y en calidad de investigado, el 'popular' ha asegurado que nunca habló con Mazón sobre el mensaje de alerta a la población la tarde de la tragedia. Unas llamadas con el president que reveló en Salvados y que, si bien mantiene que existieron, niega que versaran sobre la emergencia. Relato que cambia respecto al ofrecido en diciembre de 2024 al programa de laSexta.

Tal y como se puede observar en el vídeo sobre estas líneas, correspondiente al citado programa, Mompó sostenía haber llamado a Mazón "para trasladarle alguna preocupación, pero ya del CECOPI". A renglón seguido, se muestra dubitativo y subraya no acordarse "de esa conversación", pero sí destaca que le transmitieron al president su "preocupación de cosas que no nos gustaban, o estaban tardando, o que no nos cuadraban de la reunión del CECOPI, pero no era para darle más información de ningún pueblo en concreto".

En cuanto al contenido de esas conversaciones con el todavía president de la Generalitat Valenciana, el también 'popular' ha insistido ante la jueza que no fueron por el mensaje de alerta a la población, asegurando que no se supo que se iba a mandar hasta las 19:00h, acusando así a los técnicos de que no informaron de la herramienta ESALERT al CECOP hasta esa hora.

La entrevista de Mompó en Salvados que desmonta su declaración ante la jueza de la DANA: así reveló que habló con Mazón sobre la alerta y de cosas que "no cuadraban" en el Cecopi

Unas palabras ante Tobarra, según han contado a laSexta fuentes presentes en la declaración, que también quedan desmentidas por su propio relato en Salvados, donde al tiempo que reconocía no acordarse de qué les decía Mazón, sí recordaba que le preguntaban "sobre el tema de la alerta". "Una de las llamadas fue porque se discutió sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia a unas comarcas concretas o tenía que afectar a toda la provincia", subrayaba ante Gonzo.

De hecho, en ese sentido ha señalado falsamente que sus manifestaciones en Salvados están "manipuladas" y que no sabe si se han "cortado y/o editado". Otro extremo que queda desmentido si se escucha el vídeo principal de esta noticia, en el que no se observa ningún corte en sus frases. Además, cabe destacar que la misma jueza solicitó a Salvados la copia íntegra del programa emitido el 8 de diciembre de 2024 en el que se emitió una entrevista al presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicente Mompó.

Además, también ha asegurado a la jueza que no fue hasta las 20:11 -hora en el que llega el aviso- cuando se conoció la crecida de la rambla del Poyo, al tiempo que reconoce que en la mañana de esa jornada sí suspendió las clases en Guevara, su pueblo. Por otro lado, ha reiterado que desconocía que Mazón se estuviera dirigiendo al centro de mando.

Las horas, clave para saber qué sucedió

Respecto a las horas de estas llamadas, Mompó ha concretado este jueves que mantuvo dos, frente a las varias que el president mantuvo con su consellera de Interior, Salomé Pradas, -ahora imputada en la causa-. Sobre las suyas explica que una que se produjo a las 17:45 y la otra menos de una hora después, a las 18:27. En la primera sostiene que le pasa al president el contacto del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, mientras que la segunda se produce porque él quería saber si le habían dado ya el de Cullera, Jordi Mayor. Precisamente, ambos participaron en este programa.

Este fragmento de su testifical también sorprende, ya que si bien durante su entrevista con Gonzo aseguró que se habían producido "poco antes de las siete de la tarde", sostenía no contar con el registro de llamadas en su teléfono: "En mi móvil solo dejo en el registro el trabajo que tengo pendiente". Algo que él mismo periodista pudo comprobar en el dispositivo de Mompó, quien aseguró que este borrado se corresponde a que es "bastante meticuloso": "Voy limpiando mi móvil porque si no es imposible tener orden y saber cuál es el trabajo que tengo pendiente".

Entonces, resulta extraño que tres meses después de esa trágica tarde no recordase las horas de las llamadas y ahora, diez meses después, sí lo haga si se supone que no cuenta con el listado de llamadas realizadas. Ya en el programa admitía que esa "sencilla razón" que esgrimía podría no comprenderse, así como "sonar a algo que no es".