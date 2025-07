Puigdemont mueve ficha: presenta un recurso de amparo al TC y reclama suspender ya la orden de detención

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que le aplique la amnistía que le denegó el Supremo y, de forma cautelarísima, suspenda la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente por el "procés".

En su recurso, Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, solicita al TC que acuerde suspender la orden de detención al concluir que esta "carece del respaldo de una condena firme", en un contexto en el que el legislador "ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal" del expresident mediante "una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada".

Para la defensa del expresident, la denegación de la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont revela "una estrategia de resistencia judicial" a la ley por parte del Supremo que atenta contra el principio de separación de poderes y de legalidad.

La ley de amnistía salió adelante el pasado 26 de junio por seis votos a cuatro en el Tribunal Constitucional. Los que dijeron "sí" aseguran que la amnistía no va contra la Constitución, que es una respuesta a un momento político extraordinario y que busca, sobre todo, calmar las aguas y normalizar la convivencia en Cataluña. Los que dijeron "no" opinan justo lo contrario: que la ley no responde al interés general, sino a un pacto político entre PSOE y Junts que puede traer más problemas que soluciones.

Eso sí, el Constitucional no entró a valorar el delito de malversación, así que la orden de detención contra Carles Puigdemont en España sigue en pie. Por ello, el Gobierno pidió entonces que también se le aplicara a Puigdemont la ley de amnistía avalada por el Constitucional. Ahora, ha sido la defensa del expresident quien ha movido ficha al presentar un recurso de amparo al Constitucional.

Bruselas pone en duda que la amnistía responda a un "objetivo de interés general"

Esto se conoce un día después de que la Comisión Europea se mostrara muy dura con la ley de amnistía, de la que dijo que "no parece responder a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Lo dijo así el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.

Así, Urraca ha añadido que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de reconciliación".