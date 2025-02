El alcalde de Cullera contó en noviembre a laSexta que Mazón le dio "su teléfono personal"

Cada día que pasa se van conociendo más mentiras del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su gestión el día de la DANA. Ahora, el 'popular' ha reconocido que llegó al CECOPI a las 20.28, minutos más tarde de que se enviara la alerta y cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes debido a la catástrofe.

Pero hay más mentiras. Este martes el Gobierno valenciano dijo que "Carlos Mazón no tiene móvil personal". Así respondieron a una pregunta del PSOE para conocer la "geolocalización exacta" del presidente de la Generalitat durante las horas en las que estuvo ausente el pasado 29 de octubre mientras la DANA sembraba el caos en Valencia.

"Indicar que el president de la Generalitat no dispone de teléfono móvil personal", es la respuesta exacta que ha dado por escrito Santiago Lumbreras, secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia. Además, para no dar el listado de llamadas que hizo Mazón esa tarde, Lumbreras indica que la compañía telefónica contratada por la Generalitat Valenciana no dispone de datos individualizados.

Pero la realidad es que Mazón le dijo al alcalde de Cullera que le daba su "teléfono personal". Así lo contó en laSexta el pasado 17 de noviembre de 2024 el alcalde de Cullera, Jordi Mayor: "Me dice: sí, muy bien. Pues nada, este es mi número".

Jordi Mayor, aseguró unas semanas más tarde de la catástrofe que Mazón le dijo que era su "teléfono personal" y le insistió en que "tú guárdatelo, grábatelo". Así, Mayor confesó que el president de la Generalitat le dijo que "cualquier cosa que necesites me llamas".