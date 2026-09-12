El entorno de Page podría desafiar a Sánchez y romper la disciplina de voto por la financiación autonómica

Los detalles Ya son dos altos cargos del PSOE de Castilla-La Mancha los que han alimentado una posible rebelión socialista en el Congreso, ya que rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno y ERC.

El entorno de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, podría romper la disciplina de voto en el Congreso debido al rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Pablo Bellido, presidente de las Cortes autonómicas, y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, han especulado con desafiar a Sánchez. Esta posible rebelión surge tras la aprobación de la propuesta de reforma del sistema de financiación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con apoyo de Cataluña y Canarias. Castilla-La Mancha y otras comunidades del PP votaron en contra. La reforma prevé aumentar la recaudación de IRPF e IVA para las comunidades.

El entorno cercano a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, podría dar un paso al frente y romper la disciplina de voto en la Cámara Baja. Según publica 'El Español', el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, se suma al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y ya son dos altos cargos del PSOE de Castilla-La Mancha los que han especulado sobre desafiar a Sánchez.

Los socialistas de Castilla-La Mancha rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, por lo que han alimentado una posible rebelión socialista en el Congreso si la reforma es aprobada en el Consejo de Ministros y avanza sin cambios en su tramitación parlamentaria.

Este movimiento llega después de que el pasado 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobara la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica con los votos a favor de Cataluña y Canarias y el voto de calidad de Hacienda. Por su parte, Castilla-La Mancha, Asturias y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular votaron en contra.

De la reunión se ausentó la Comunidad de Madrid, que animó al resto de comunidades gobernadas por el PP a no acudir al encuentro para que se tuviera que suspender por falta de quorum, una petición que no tuvo éxito a pesar del rechazo de estas comunidades al nuevo modelo.

El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante. Con este aval, el Gobierno está en condiciones de aprobar el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación.

La propuesta de Hacienda prevé dotar a las comunidades autónomas de 20.975 millones adicionales en 2027, sobre todo gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA, que pasaría del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente.

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