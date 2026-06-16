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Zapatero declara en la Audiencia Nacional

Enma López (PSOE), sobre la declaración de Zapatero: "Nosotros también tenemos ganas de escuchar sus explicaciones"

Enma López, portavoz adjunta del PSOE, habla en Más Vale Tarde a pocas horas de que José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Asegura que en el partido quieren escuchar sus explicaciones y pide no adelantar acontecimientos.

Enma López, portavoz adjunta del PSOE, habla en Más Vale Tarde a pocas horas de que José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Asegura que en el partido quieren escuchar sus explicaciones y pide no adelantar acontecimientos.

Mañana José Luis Rodríguez Zapatero declara ante el juez Calama en la Audiencia Nacional después de que éste rechazara su petición de aplazamiento para recopilar documentación sobre las joyas que encontró la Guardia Civil en su despacho.

Más Vale Tarde habla sobre ello con Enma López, portavoz adjunta del PSOE, que expresa que desde su partido también hay "ganas" por escuchar las explicaciones del expresidente del Gobierno.

La portavoz pide "no adelantar acontecimientos" antes de la declaración de Zapatero, ya que, señala "quien tiene que juzgar serán los jueces".

Por ello, muestra respeto por la presunción de inocencia del expresidente, así como el trabajo de la justicia. "Es un tema lo suficientemente grave como para no andar adelantando acontecimientos".

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