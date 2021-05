La derecha continuará al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid al menos dos años más. Y lo hará, previsiblemente, con el apoyo de la extrema derecha. Así lo indican los primeros sondeos a pie de urna en las elecciones más atípicas celebradas en la región, con un dato de participación histórico y que pueden provocar una onda expansiva en clave nacional por los resultados que arroja: el PP arrasaría en uno de sus bastiones más importantes frente a una izquierda incapaz de poner fin a su hegemonía en Madrid, y con un Ciudadanos que desaparecería definitivamente de la Asamblea.

En un escenario electoral marcado por la crisis sanitaria y la crispación política, Isabel Díaz Ayuso habría obtenido una arrolladora victoria, imponiéndose con clara diferencia al resto de formaciones. La candidata popular no solo habría llevado a su partido a ser nuevamente primera fuerza política en la Comunidad. Según estos sondeos, saca más del doble de escaños que en los comicios de 2019, sumando prácticamente el mismo resultado que PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid juntos. No obstante, necesitaría a Vox para ocupar nuevamente la Presidencia de Madrid, dado que, en principio, los populares no alcanzan la mayoría absoluta -68 escaños- para gobernar en solitario.

Sólo a Vox, sí, porque las encuestas también arrojan un resultado catastrófico para Ciudadanos, que no consigue los apoyos suficientes para obtener representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.