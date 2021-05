Gonzo entrevista en Salvados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que el presentador se ha adentrado en la exitosa campaña electoral de la política del PP para descubrir de primera mano cómo ha conseguido pasar de ser "dramática", como la calificaban algunos, a un "fenómeno de masas".

¿Qué la pareció el cartel de Vox contra los 'menas'?, ¿sería capaz de meter a Vox en el Gobierno? Para Díaz Ayuso, el cartel se trata de un "inmenso error" que solo "genera odio", si bien no les califica como extrema derecha.

"El problema no es la inmigración, el problema es cuando no hay integración. Si una persona no está integrada, se convierte en un problema para sí mismo y para los demás", comenta la presidenta regional.

Para Ayuso, se trata de un debate "de muchas aristas", insistiendo en que no hay "ningún dato" que demuestre que la inmigración es "más violenta". Sobre si alcanzaría pactos con Vox, Ayuso incide en que no llegaría a acuerdos en esa materia en concreto.

"En caso de tener que hacerlo, todos nos ponemos unos límites. Con el pin parental, he gobernado dos años y no se ha implementado en Madrid. Lo que tengo que hacer a partir del 4 de mayo si necesitara su apoyo es buscar los puntos de encuentro y los otros dejarlos fuera", explica.