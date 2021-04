El próximo 4 de mayo Madrid vivirá unas elecciones atípicas: comicios anticipados a mitad de legislatura en medio de una pandemia que cumple su primer año esta primavera... Se tratan de las cuartas elecciones autonómicas durante la crisis sanitaria por el Coronavirus, tras las gallegas, vascas y catalanas.

Los candidatos y candidatas de los principales partidos han activado la maquinaria electoral en tiempo récord y ya se encuentran en plena campaña. A pesar de que perfiles como el de Isabel Díaz Ayuso o Pablo Iglesias han estado en primera línea política y mediática los últimos meses, otros como el de Mónica García (Más Madrid) o Edmundo Bal (Ciudadanos), son menos conocidos por el electorado medio.

Por eso, repasamos la trayectoria de los candidatos y candidatas a presidir la Comunidad de Madrid los próximos dos años, así como las claves de esta precampaña acelerada.

Isabel Díaz Ayuso (PP)

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y tiene un máster en Comunicación y Protocolo. En agosto de 2019 se erigió como presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta la celebración de las elecciones el próximo 4 de mayo. También es secretaria de Comunicación del PP Nacional.

La popular ha trabajado como asesora técnica del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior. Díaz Ayuso también trabajó para Esperanza Aguirre, cuando ésta era concejal del Ayuntamiento de Madrid, encargándose de la cuenta de Twitter de su perro, Pecas.

En plena campaña mediática, Ayuso afirmó en un desayuno informativo de Europa Press que “los ciudadanos confían en esta aldea gala de resistencia y pasión por la libertad y la vida", y acusó a Pedro Sánchez de “mostrar su obsesión por batallar personalmente” con ella, lanzándole un mensaje: “Quiero decirle una cosa mirándole a los ojos: el 4 de mayo nos vemos en las urnas”, añadió en el encuentro.

Ángel Gabilondo (PSOE)

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y asesor del partido en la elaboración del programa electoral en el área de Educación y Cultura.

Fue ministro de Educación de abril 2009 a diciembre 2011, durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero. También fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid entre los años 2002 y 2009.

Gabilondo ha sido acusado de “estar dormido” y ser “soso”, así como de no hacer oposición a Ayuso en los meses más duros de la pandemia. Pero el veterano político ha hecho virtud de las críticas con un spot cuyo eslogan es: "Soso, serio y formal".

El líder del PSOE madrileño aseguró el pasado septiembre en ‘Liarla Pardo’ que "son formas de hacer política, y que no tienen que ver con la energía, sino con la concepción que tiene uno de la política y de la oposición".

El candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid también aseguró en el mismo programa que va a “luchar por Madrid y los madrileños porque la gestión de la pandemia que se ha hecho no ha sido buena".

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

Pablo Iglesias (Madrid, 1978) es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En 2008 obtuvo el doctorado y pasó a ser profesor titular interino de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM entre 2008 y 2014.

En 2014, fundó el partido político Podemos (ahora, Unidas Podemos) junto a otros compañeros de la facultad como íñigo Errejón. En enero de 2020, fue investido como vicepresidente segundo del primer gobierno de coalición de la democracia, cargo que ha dejado para ser candidato de su partido a presidir la Comunidad de Madrid.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno ha dejado la primera línea ejecutiva para “salir a ganar” a Ayuso en Madrid, según publicó la cuenta de Podemos en su Twitter. En la lista de Unidas Podemos está Serigne Mbaye, líder del Sindicato de Manteros madrileño, o Lilyth Vestrynge, responsable de Transición Ecológica del partido, entre otras personas.

Iglesias afirmó en el acto de presentación de la lista electoral que la candidatura de Podemos "tiene el objetivo de que la mayoría social hable el 4M", para que “la gente de barrios humildes no permita que una minoría arrogante decida quién gobierna”.

Mónica García (Más Madrid)

Mónica García (Madrid, 1974) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y está especializada en Anestesiología, desarrollando su especialidad en el Hospital 12 de Octubre.

Entró en la Asamblea de Madrid por Podemos en 2015, convirtiéndose en presidenta del grupo parlamentario en 2017. En marzo de 2019 se integró en la lista de Más Madrid, de la mano de Íñigo Errejón, partido del que ahora es Coordinadora General desde junio de 2020.

Durante la crisis sanitaria de 2020 por el Coronavirus, la madrileña compaginó su trabajo de anestesista en el Hospital 12 de Octubre con el de oposición de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Además, Mónica García hizo carrera en el atletismo durante su adolescencia en los años 90, abarcando diversas disciplinas como la jabalina o el heptatlón, pero destacando especialmente en 100 metros vallas, donde consiguió sus mejores marcas.

En estas elecciones autonómicas, la candidata de Más Madrid rechazó una lista conjunta con Pablo Iglesias, argumentando que "teniendo tres fuerzas políticas, el electorado tendrá donde elegir”. “Yo creo que ya podemos pasar página", declaró García a laSexta.

Aun así, no rechaza los pactos, porque cree que está “en juego el futuro de la Comunidad de Madrid". García asegura que no le cabe en la cabeza "que no nos vayamos a entender para llegar a un objetivo único", que es “echar a la señora Ayuso”, subrayó la candidata en una entrevista de ‘Al Rojo Vivo’ en laSexta.

Edmundo Bal (Ciudadanos)

Edmundo Bal (Huelva, 1967) se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Trabajó como abogado del Estado desde 1993, hasta que fichó por Ciudadanos en 2019 para las elecciones generales de ese mismo año.

Es diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. En marzo de 2021, ganó las primarias del partido con un 89,43% de los votos, convirtiéndose en candidato de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid.

Bal, durante su carrera como juez, participó como jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado en casos de delito fiscal de figuras del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Xabi Alonso. También ha sido relevante en los juicios de la trama Gürtel, en el caso de Jordi Pujol y en el Procés catalán.

El candidato naranja viene a sustituir a Ignacio Aguado, aunque con menos popularidad mediática que su predecesor, dado su papel en el Congreso. Pero a pesar de su precipitada candidatura, el CIS del pasado 16 de marzo revela que casi nueve de cada diez votantes de Ciudadanos [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/noticias/nacional/barometro-lasexta-casi-nueve-cada-diez-votantes-ciudadanos-valora-positivamente-cambio-aguado-edmundo-bal_20210326605e3e0bdbb78d0001d25f43.html|||valora “positivamente]]” el cambio de candidato.

El propio Aguado ha dado su visto bueno a Bal diciendo que fue él quien le pidió, personalmente, que se presentase a las primarias en Ciudadanos. “Estoy seguro que la mayoría de simpatizantes ven a Bal como próximo presidente", dijo en la rueda de prensa donde anunció su relevo.

Rocío Monasterio (VOX)

Rocío Monasterio (Madrid, 1974) se licenció en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), especializándose en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

Pertenece a VOX desde 2014, presidiendo VOX Madrid desde 2016 y siendo miembro del Comité de Acción Política del partido en áreas de Asuntos Sociales. Desde 2019, es portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid.

Ha trabajado en estudios de Madrid y Florida (EEUU), fundó la empresa ‘Luxury Rentals’ en 2002, dedicada al mercado inmobiliario. También es fundadora de la consultoría de arquitectura e interiorismo ‘Rocío Monasterio y Asociados’.

Los resultados de VOX en la Comunidad de Madrid podrían servir a Ayuso para seguir en el Gobierno, ya que según el barómetro del CIS de abril, los 9 escaños del partido ayudarían a los populares. Se repetiría así la fórmula de la pasada legislatura, apoyando al Gobierno del PP en Madrid con Ciudadanos durante estos años.