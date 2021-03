La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Más Madrid Mónica García ha valorado en una entrevista en Al Rojo Vivo el anuncio que ha disparado hoy las crónicas políticas en la Comunidad de Madrid. La marcha de Pablo Iglesias de Gobierno para ser candidato de Podemos en las elecciones autonómicas de Madrid el próximo 4 de mayo.

García ha desvelado que ha felicitado a Iglesias a través de un mensaje en el que también le ha dado la bienvenida a la política madrileña. Éste a su vez le ha respondido que tenían que hablar y que seguro que se iban a entender, según cuenta la portavoz de Más Madrid. "Seguro que vamos a estar en sintonía para entendernos", añade.

Y es que Pablo Iglesias ha lanzado un mensaje a Más Madrid en el vídeo en el que anuncia su candidatura para el 4 de mayo. "A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas sino con una candidatura fuerte, por eso vamos a proponer a los compañeros de Más Madrid hacer una candidatura única para ganar Madrid el próxima 4 de mayo", dicen Iglesias.

A este mensaje, Mónica García explica que le "hubiera gustado que nos lo propusiera directamente", no a través de un vídeo o en un ejercicio para los medios de "política espectáculo".

Aunque insiste en que ahora todas las fuerzas políticas "decentes" tenemos una sola prioridad, que es "sacar a Ayuso de la Comunidad de Madrid y con ella a la ultraderecha". "Hacer política de la realidad y no política del espectáculo", dice.

"Estamos dispuestos a hablar de todo, con un objetivo, echar a la señora Ayuso, a ser posible sin mucha testosterona, sin imposiciones y con un poquito de responsabilidad con la situación que está viviendo la Comunidad de Madrid", añade.

Sobre su propia candidatura por Más Madrid, explica que ella se ha propuesto pero es el partido quien "tiene que confirmarlo": "Tengo muchas ganas. Madrid recorre mis venas".

¿Puede estar Errejón planteándose volver a la política madrileña con una candidatura en la Comunidad de Madrid? A esta pregunta de Ferreras, García insiste en que no hay que hacer política de espectáculo, que "nos estamos jugando el futuro de la Comunidad de Madrid". "No me cabe en la cabeza que no nos vayamos a entender para llegar a un objetivo único", sentencia.