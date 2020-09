Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, tiene una forma de política poco estridente para los tiempos que corren. Por ello, en muchas ocasiones le han llamado de todo: hipotenso, que tiene horchata en vez de sangre, que está dormido… ¿Le afectan estas críticas o le condicionan de algún tipo?

Es la pregunta que Cristina Pardo ha lanzado en Liarla Pardo al dirigente socialista, que no ha dudado en responder en el programa que "son formas de hacer política, y que no tienen que ver con la energía o la falta de energía, sino con la concepción que tiene uno de la política y de la oposición". En este sentido, ha precisado: "Yo tengo una idea del servicio público como un espacio para los acuerdos, el debate y la argumentación".

"No me divierte que me digan esas cosas, pero me muevo por convicciones, principios y valores, que no son estados de ánimo. Y uno no puede regirse en las decisiones que ha tomado en su vida por sus estados de ánimo, sino por sus proyectos", ha destacado Gabilondo, si bien ha matizado: "A veces se dice con cierto sentido del humor, y a mí humor no me falta. Ya sé un poco cómo soy".

En contraposición, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha puntualizado que quienes trabajan con él saben que tiene "alguna intensidad", y ha ahondado en esta reflexión: "Tengo algún peligro en el sentido de que no me conformo ni me resigno con cualquier cosa. Voy a luchar por Madrid y los madrileños porque la gestión de la pandemia que se ha hecho en Madrid no ha sido buena".