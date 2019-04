Albert Rivera: "Voy a intentar formar un Gobierno constitucionalista, liberal, centrista y le tiendo la mano al PP"

Albert Rivera ha sido el segundo líder político en intervenir en el Debate Decisivo. Tanto la posición en plató como el orden de intervención fueron asignados por sorteo. El primer bloque se ha centrado en una pregunta directa de Ana Pastor y Vicente Vallés sobre los pactos electorales.

Para el líder de Ciudadanos la pregunta era clara: ¿Por qué dice que no pactará con el PSOE pero no dice nada de Vox? Albert Rivera ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez: "El señor Sánchez está gobernando con quien quiere liquidar el país, con el señor Torra, Puigdemont, Rufián… yo con esos no voy ni a la vuelta de la esquina".

"En Andalucía el gobierno es de Ciudadanos con el PP, un Gobierno de coalición donde no hay otro partido", ha defendido Rivera. De esta manera, defiende que Vox no pertenece al modelo de pacto andaluz. "Si quieren preguntarle a otro partido que no está aquí si van a apoyar al señor Sánchez o a mi tendrán que decir ellos en la investidura".

Albert Rivera adelanta que su intención es "intentar formar un Gobierno constitucionalista, centrista y liberal" y para ello le vuelve a tender "la mano al PP". El líder de Cs defiende así una coalición con el PP: "Creo que somos los dos partidos que podemos formar una coalición del Gobierno y enviar al señor Sánchez, Iglesias, Torra a la oposición".

El líder de Ciudadanos defendía en el pasado que no gobernaran los perdedores, pero todas las encuestas dicen que Pedro Sánchez ganará las elecciones y, en el caso de que la derecha sume, serían menos votados. Rivera defiende que la situación ha cambiado: "Pedro Sánchez ha constituido una moción de censura no solo con los perdedores, si no con quien quiere liquidar este país".

"En una emergencia nacional como esta es importante que los españoles sepan que si hay un solo escaño más para que Ciudadanos forme Gobierno y yo vaya a una investidura le tiendo la mano a los constitucionalistas, que es el PP. Más claro agua. Soy el único candidato que está diciendo cuál es su preferencia de Gobierno y que vamos a hacer", zanja el primer bloque de pactos Rivera.

Empleo

España tiene el triste récord de tener casi siempre el doble de paro que la media europea, estemos en situación de crisis o de bonanza económica. Empleo, este ha sido el segundo gran bloque del Debate Decisivo de Atresmedia.

A pesar de ser preguntado por empleo, Albert Rivera ha querido aprovechar su intervención en este bloque para contradecir una declaración de Pedro Sánchez hecha minutos antes sobre los independentistas: "El señor Sánchez nos quiere tomar el pelo a todos los españoles, pactó con los independentistas para una pacto de investidura y ha estado 10 meses rindiéndoles pleitesía a los independentistas".

Después de que Pedro Sánchez dijera que eso es "falso", Rivera ha sacado la tesis del presidente para decirle que "lo que es falso" es su tesis: "He traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral". Sánchez le responde con otro regalo: el libro de Sánchez Dragó sobre Santiago Abascal.

Entrando en la materia que tocaba, el líder Ciudadanos ha defendido el contrato único, una de las medidas estrellas de su formación respecto al empleo. Rivera defiende que es lo más justo para que "un contrato sea fijo desde el primer día". "Hay que hacer políticas nuevas. El mercado laboral español está obsoleto hay que hacer uno nuevo flexible", zanja Rivera.

Rivera ataca al PP y PSOE porque, asegura, "no han creado empleo de calidad" porque "el 89% contratos de este país son basura". "Hay que incrementar la natalidad, luchar contra la precariedad, apoyo a los autónomos y contrato único".

Pensiones

Como el bloque de pensiones está relacionado con el empleo, los candidatos han tenido 10 segundos para defender su postura. Albert Rivera defiende que "no hay que mendigar con las pensiones" y propone impulsar la "natalidad", luchar "contra la precariedad y apoyar a los autónomos".

"Si no creamos empleo de calidad, como no han hecho PP y PSOE, en 40 años seguiremos con la caja vacía. Con esto podremos pagar las pensiones", asegura el líder de Ciudadanos.

Impuestos

Albert Rivera y Ciudadanos proponen bajar ciertos impuestos: "Cs propone bajar el IRPF al 44% y en los primero 100 días, si gobernamos, suprimiremos el impuesto de Sucesiones". Rivera reivindica a su partido como liberal, por lo que cree que "el mejor lugar del dinero es el bolsillo de la gente para reactivar la economía".