El minuto final de Albert Rivera: "Somos imparables cuando estamos juntos, el 28A hagamos historia"

El líder de Ciudadanos ha pedido el voto para el 28A en su minuto final del Debate Decisivo. Recordando su procedencia, los valores que le enseñaron de pequeño, y que "juntos somos más fuertes", Albert Rivera ha pedido "mirar hacia adelante y no al pasado". Este ha sido su discurso íntegro:

"Nací en Barcelona hace 39 años. Mi madre es una mujer andaluza que nació en Málaga, mi padre catalán, de la Barceloneta. Estoy orgulloso de ser catalán y español y de mi familia. Nunca nos han regalado nada. Soy hijo de autónomos, nieto de autónomos, de comerciantes, gente que se ha esforzado. Mis padres me han enseñado que en la vida hay que esforzarse, que nadie te regala nada. Me han enseñado a respetar, a ser libre y a creer que las cosa se pueden cambiar pero trabajando y mirando hacia adelante. Tengo una hija y creo que para ella y para todos vuestros hijos quiero lo mejor. Quiero ser un presidente que piense en el futuro de España y no solo en el pasado como hemos escuchado en el debate de hoy. Hay que mirar hacia adelante y nuestros hijos son el futuro. Que vuelen, que tengan oportunidades, que sueñen en la España que queremos. Los españoles sois mi gran familia también. Cuando estamos juntos somos imparables, cuando estamos juntos somos más fuertes. Así que el próximos 28 de abril juntos hagamos historia. Vamos".