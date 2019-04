Meritxell Serret comparte que Puigdemont debería ser investido de nuevo president de Cataluña tras el 21D

Pase lo que pase el 21 de diciembre en las urnas, el PDeCAT da por seguro que Carles Puigdemont será el próximo president: "Me parecería extraño que aunque no ganara la lista de Puigdemont no fuese presidente precisamente por todo lo que hemos hecho" aseguraba Marta Pascal.

Una postura que comparte incluso la cabeza de lista de Esquerra Republicana, por Lleida, Meritxell Serret: "Eso es lo que creemos algunos". Al ser preguntada por cómo lo ve Esquerra, Serret defiende que "supongo que bien".

Pero la secretaria general de los republicanos advirtió de que las candidaturas van por separado y habrá que esperar al resultado que arrojen las urnas: "En una situación de normalidad, que los ciudadanos decidan" defiende Marta Rovira.

Con las listas presentadas, el independentismo se encamina hacia el 21D pero cada uno por su cuenta. Puigdemont liderará su lista, bajo la marca Junts per Catalunya, en una candidatura, dice, en la que cabe todo el mundo: "Necesito hacer una lista que la sienta más mía que no de partido, porque creo que la geste nos pide una lista muy transversal".

El expresident Mas criticaba hace unos días que no se apoyase la propuesta de conformar una candidatura unitaria y le dejasen "solo": "Si se quiere subrayar su legitimidad, después de haber sido escogido por el Parlament de Catalunya. Si se quiere eso, no lo dejes solo".

ERC que se presenta bajo sus siglas y con el encarcelado Junqueras como candidato responde a quienes reprochan que cada partido concurra por separado: "Tendremos tres voces diversas con un solo objetivo común. No vamos separados, vamos coordinados" asegura Marta Rovira.

La CUP, con Carles Riera como cabeza de lista, no ve mucha diferencia entre los otros candidatos independentistas: "Puigdemont, un Junqueras y Rovira me parecen más o menos lo mismo" asegura Benet Salellas.

Al expresident José Montilla le parece que el escenario electoral sería diferente con los exconsellers en libertad: "Una campaña electoral sin personas en la prisión sería más normal". Listas cerradas a un mes de que los catalanes vuelvan a las urnas.