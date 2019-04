El PDeCAT asegura que Puigdemont será el president legítimo aunque no sea la lista más votada el 21D

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha apostado este viernes por que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, repita en el cargo tras las elecciones del 21 de diciembre "por todo lo que ha pasado" aunque la lista que encabezará, JuntsxCat, no sea la más votada.

"El presidente legítimo es él y me parecería muy extraño que, aunque no ganara la lista del presidente Puigdemont, no se le invistiera", ha afirmado en una entrevista de TV3.

Pascal ha lamentado que los partidos independentistas no hayan logrado configurar una "necesaria" candidatura unitaria de cara al 21-D, pero ha celebrado que Puigdemont esté confeccionando una lista que ha calificado de amplia y que ha comparado con las que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol encabezó por CiU en la década de 1980.

"Desde el momento en que el resto de partidos no han querido estar, y no voy a entrar en los reproches ni en los porqués, hemos intentado construir una lista lo más amplia posible", ha explicado.

Así, ha justificado la participación de personas de diferentes ámbitos, como el hasta este jueves presidente de la ANC, Jordi Sànchez; el presidente del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, y la exconsellera de Salud Marina Geli, de quien ha destacado que "representa el mundo del catalanismo socialista progresista".

Ha descartado que ERC y el PDeCAT lleven a cabo una campaña de reproches sobre la última legislatura porque así lo pactó con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha indicado, aunque ha reconocido que la República catalana no ha prosperado: "Esta mañana nos hemos levantado y este país no es independiente, y por tanto seguro que algo no hemos hecho bien".

Pascal, que ha anunciado que participará en la campaña de JuntsxCat, ha asegurado que Puigdemont estará presente en los actos aunque se encuentre en Bélgica "a través de medios que permite la era digital", como hizo el candidato a la Presidencia de Francia Jean-Luc Mélenchon en los últimos comicios, cuando celebro mítines simultáneos a través de pantallas gigantes.

Ha explicado que la opción de crear JuntsxCat "generó poco debate" porque las personas que la discutieron estuvieron de acuerdo en conformar una lista transversal parecida a JxSí, de la que ha lamentado que haya quedado condicionada por la CUP. Así, ha rehusado que en la nueva legislatura "el derecho de veto de algunos empequeñezca las mayorías y no las ensanche", en referencia a los anticapitalistas.