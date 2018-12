Asociaciones de periodistas condenan el veto de Vox a La Sexta y a Contexto

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han condenado "tajantemente" este martes el veto que mantiene Vox a la Sexta y al digital Contexto.

En un comunicado, la FAPE considera que el veto "supone una intolerable discriminación y una grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión, que ampara a su vez los derechos de prensa y de información, pilares fundamentales de nuestra democracia".

La noche de las pasadas elecciones andaluzas, el partido ultraderechista no permitió cubrir la información a esta cadena ni a Contexto. Ambos medios estaban acreditados para cubrir el acto. Vox no solo impidió la entrada a la Sexta, sino que además no permitió preguntar en la rueda de prensa posterior al conocimiento de los resultados, tal y como relató nuestro compañero José Enrique Monrosi.

La APM explica en otro comunicado que se han sumado al rechazo a este veto después de que tanto la dirección de Contexto como numerosos asociados de la APM se dirigieran a esta organización, preocupados por lo ocurrido en Sevilla.

Ambas asociaciones de periodistas han instado a Vox a que "levante el veto", y recuerdan a la formación política que "sin libertad de información desaparece el resto de libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión". A su vez, la FAPE insta a Vox a que apueste por una "política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque esta no sea de su agrado".

Por su parte, la APM añade que Vox, al igual que el resto de partidos, debe "someterse al escrutinio de la opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo de los medios de comunicación" en un marco de libertad de expresión y de respeto al derecho a la información.

Vox se jactó en la noche electoral del veto a laSexta, como contó nuestro compañero Paco Mesa durante la jornada electoral. Antonio García Ferreras respondió a la formación política afirmando que "a laSexta no la va a gobernar el miedo".