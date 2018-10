El 'agitado' pleno de Celia Villalobos: de comprar ropa online a recriminar a voces a la ministra Delgado por no prestar atención

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reprendido a la diputada del PP Celia Villalobos por increpar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mientras respondía a una interpelación en el Pleno del Congreso.

La llamada de atención se ha producido después de que Villalobos, a voces desde su escaño, recriminara a Delgado que ya había hablado bastante.

Según ha explicado después a los medios la propia Villalobos, en lugar de escuchar a María Jesús Bonilla, que era quien le estaba interpelando, Delgado se había dedicado a charlar con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Por eso, ha dicho, quiso recriminar a la ministra su "grosero" comportamiento. "Ni la ha mirado, no le ha prestado un segundo de atención", ha denunciado.

En ese mismo pleno, Celia Villalobos ha estado varios minutos utilizando la aplicación de una popular marca de ropa, centrando su atención sobre varias prendas. Las cámaras de laSexta han captado, en exclusiva, este momento.

Un equipo de Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Villalobos y aunque no ha confirmado ni desmentido nada sobre las imágenes, ha hablado de "una campañita" contra ella.

"Yo he hecho lo que me ha dado la gana", ha añadido. Además, ha apuntado que ella ahora no es "nadie" y que está muy "tranquilita y a gustito".