EXCLUSIVA | Celia Villalobos se marca un nuevo momentazo Candy Crush: la popular, pillada comprando ropa en plena sesión de control al Gobierno

La comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, parecía no interesar mucho a la popular Celia Villalobos, que ha decidido 'aprovechar' el tiempo para comprar u ojear ropa desde su tablet en el hemiciclo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Celia Villalobos ha estado varios minutos utilizando la aplicación de una popular marca de ropa centrando su atención sobre varias prendas como una chaqueta verde de mujer. Las cámaras de laSexta han captado, en exclusiva, este momento.

Un equipo de Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Villalobos y aunque no ha confirmado ni desmentido nada sobre las imágenes, ha hablado de "una campañita" contra ella. "Yo he hecho lo que me ha dado la gana", ha añadido. Además, ha apuntado que ella ahora no es "nadie" y que está muy "tranquilita y a gustito".

No es la primera vez que Celia Villalobos hace algo así. Ya en febrero de 2015 fue pillada jugando al Candy Crush con su tablet en el Congreso mientras el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronunciaba su discurso. En ese momento, Villalobos sustituía a Jesús Posada al frente del Congreso y presidía el debate del estado de la Nación.

Durante varios días, la popular guardó silencio y evitó a los periodistas para no tener que dar explicaciones.

En ese momento, el PP quitó hierro a lo ocurrido. Algunos incluso defendieron a Villalobos diciendo que era capaz de hacer dos cosas a la vez, jugar y dirigir el debate. Sin embargo, desde la oposición denunciaron lo ocurrido hablando de "una falta de respeto".

Años después, Celia Villalobos trataba de quitar hierro al asunto. En una entrevista con Cristina Pardo se defendía preguntando: "¿Cuántos periodistas están 'enganchaos' al Pokemón este maldito?". Aunque Villalobos admitió que "todo pasa factura", tiró de ironía y dijo estar "enfadada" porque los del juego no la llamaron "para darle las gracias".

A pesar de que aquel momento Candy Crush ha pasado a la historia de las anécdotas política, lo cierto es que jugaba al Frozen Free Fall, videojuego oficial de la película. Así lo descubrió en El Intermedio Dani Mateo.