De decir que se enteraron cuando vieron a los migrantes entrar a cambiar el relato: la versión difícil de sostener del delegado del Gobierno en Ceuta

Los detalles El encargado de coordinar en Ceuta la respuesta del Estado ha asegurado una y otra vez que "han actuado desde el primer día" en la crisis de Ceuta. Ahora, en cambio, sabemos que el 29 de julio el CNI sí contactó con su Delegación.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha mostrado incomodidad al explicar la conversación de su mano derecha con el CNI el 29 de julio. A pesar de las preguntas de laSexta, su versión tenía lagunas y afirmó desconocer el contenido de la llamada. Su mano derecha dimitió tras confirmar que había informado a Triano, cuestionando su relato. Aunque Triano aseguraba haber actuado desde el primer día ante la entrada de migrantes, se reveló que el CNI contactó con su Delegación antes del suceso. Inicialmente, Triano dijo que fue inesperado, pero ahora, tras desclasificar informes, cambia su versión.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se ha mostrado incómodo desde el primer momento a la hora de explicar la famosa conversación de su mano derecha con el CNI el pasado 29 de julio.

Los periodistas le preguntamos por ello el otro día y cuanto más avanzaban las preguntas, quedaba más claro que su versión tenía lagunas. "¿No se lo ha preguntado?", le espetaron en referencia a la llamada que su jefe de Gabinete mantuvo con el CNI un día antes de la entrada masiva de migrantes. "Lo he preguntado, pero no, los 11 minutos no los conozco y no voy a dar información que no tengo clara", respondió este. Ni siquiera sabía, según dijo, sobre qué hablaron durante esa llamada telefónica.

Así, tras preguntarle otra vez si podía contar el contenido de esa llamada, Pérez Triano señaló que "no tengo información ahora mismo para darle y no voy a dar información parcial de una conversación parcial".

Ahora entendemos mejor esa incomodidad porque su mano derecha acaba de dimitir. Y lo hace después de confirmar que sí trasladó a su superior la información. Pero esta no es la primera vez que el relato de Triano ha quedado en cuestión.

El CNI sí contactó con su Delegación

El encargado de coordinar en Ceuta la respuesta del Estado ha asegurado una y otra vez que "han actuado desde el primer día" en la gestión de la entrada de alrededor de 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

Ahora, en cambio, sabemos que el 29 de julio el CNI sí contactó con su Delegación. Pero entonces, ¿por que días después decía que no sabía nada? "Aquí por lo menos en esta Delegación no tuvimos información hasta que empezamos a ver a esas personas entrar por la frontera de esa manera", aseguró Pérez Triano el pasado 2 de agosto.

Unos días más tarde, el 9 de agosto, señaló en una entrevista en 'El Faro de Ceuta' que "lo que pasó el día 30 para esta Delegación del Gobierno fue algo completamente inesperado y repentino". Y cuando un mes y medio más tarde laSexta le pregunta por la llamada del CNI con su jefe de Gabinete, Pérez Triano vuelve a desmarcarse. "No tenía conocimiento de esa conversación con el CNI", aseguró. Ni siquiera sabía, según dijo, sobre qué hablaron durante esos 11 minutos de llamada telefónica.

Empezó diciendo que se enteraron cuando los vieron entrar. Pero ahora, después de la desclasificación de los informes vuelve a cambiar su versión diciendo que lo sabían todo.

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