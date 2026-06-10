Edu Galán, sobre la oferta del PSOE de Extremadura a Guardiola: "No es una locura y creo que es valorable"

Edu Galán evita el cinismo sobre la oferta de Álvaro Sánchez Cotrina a Guardiola de apoyar sus presupuestos si rompe con Vox y afirma que "está ofreciendo una solución para los demócratas que queremos que la extrema derecha no entre en las instituciones".

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en Extremadura, sorprendía hoy al hacer un insólito ofrecimiento a María Guardiola: apoyará los presupuestos del Gobierno a cambio de que rompa con Vox.

El Partido Popular, sin embargo, considera que este ofrecimiento llega tarde y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, incluso lo cataloga de "broma de mal gusto".

Afra Blanco recuerda que "Guardiola decidió llamar primero a Vox" para formar Gobierno. "No creo que el 60% de los extremeños votaran para que la gente se muriera de hambre o para que los niños no tuvieran cobijo o para que no se atendiera a las personas que lo necesitan", opina sobre el pacto de Vox y PP que, señala "en este momento se puede evitar".

Edu Galán, por su parte, se niega a "ser cínico" afirmando que "hubiera sido mejor hacerlo antes" y señala que Cotrina "está ofreciendo una solución para los demócratas de este país que queremos que la extrema derecha no entre en las instituciones".

Por ello, y a pesar de las "reticencias paranoides" de Esther Muñoz, el escritor apoya este ofrecimiento: "No es una locura y creo que es valorable".

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