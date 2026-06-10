Cotrina explica el ofrecimiento del PSOE extremeño a Guardiola: "Si tan importante era para ella desprenderse de Vox, tiene una nueva oportunidad"

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en Extremadura, analiza en Más Vale Tarde su ofrecimiento a Guardiola de apoyar sus presupuestos a cambio de echar a Vox del Gobierno. Sin embargo, evita posicionarse en si esta estrategia puede llevarse a nivel nacional.

Más Vale Tarde habla con Álvaro Sánchez Cotrina, líder del PSOE extremeño, que hoy hacía una oferta inusual en la política actual a María Guardiola: apoyar sus presupuestos a cambio de que saque a la extrema derecha de su Gobierno.

El secretario general del PSOE de Extremadura justifica su ofrecimiento ahora porque "no hubiera hecho presidenta a Guardiola con una abstención", pero que "ella jamás llamó al PSOE, despreció los votos y nunca estuvimos en esa ecuación".

Cotrina señala que esta decisión parte de su sensación de que en todas las capas de la sociedad extremeña está "penetrando" un "cuestionamiento de los roles democráticos más básicos".

El líder del PSOE extremeño señala que han presentado siete propuestas "que son buenas para Extremadura" y le ha ofrecido a Guardiola "que se retrate definitivamente": "Si tan importante era para ella desprenderse de Vox nuevamente tiene una oportunidad para hacerlo", apunta.

Respecto al pacto entre PP y Vox en Extremadura, Cotrina afirma que "hay cuestiones que nos parecen inmorales, ilegales y que rozan la inconstitucionalidad". De este modo, señala que lo que ellos ofrecen a Extremadura es "que sea capaz de librarse de esa gente que está inoculando continuamente odio en la sociedad".

Cotrina evita hablar de la posición del PSOE en la investidura y se centra en el debate actual de los presupuestos con "las mayores entregas a cuenta que jamás ha recibido Extremadura", pero en los que el político ve que "no hay nada de ambición por transformar Extremadura profundamente".

También denuncia que "la prioridad nacional se está incorporando en el día a día del discurso político", cuando "en Extremadura no tenemos un problema de inmigración, sino de despoblación".

Por ello, el secretario general del PSOE extremeño señala que ha ofrecido a Guardiola "propuestas responsables que hablen de las cosas del comer de Extremadura" y no "cuestiones que ya están superadas".

¿Puede ocurrir a nivel nacional?

Cotrina no pretende extrapolar su estrategia para Extremadura a nivel nacional o a otras comunidades: "La propuesta que yo hago es para Extremadura y lo que hagan los compañeros en Andalucía corresponderá al contexto y clima de Andalucía".

No obstante, se emplaza al Comité Federal del próximo 27 de junio para exponer su postura: "Vamos a decir por qué nosotros entendemos que en Extremadura esta posición es buena, no para el PSOE, sino para los extremeños".

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