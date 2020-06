El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sido increpado por algunos comerciantes de la estación de Atocha cuando se encontraba visitándola para observar las medidas de seguridad contra el coronavirus que se han implementado en la estación madrileña.

Dos comerciantes de la Estación han interrumpido su comparecencia ante los medios para recriminarle que "no estaba cuidando a los comerciantes" por el cobro de los locales de la estación. Una afirmación que ha tenido que aclarar posteriormente: "En su momento Adif acordó no cobrar los alquileres durante la vigencia del periodo del estado de alarma, y así ha sido. Hay un requerimiento fiscal para pasar las facturas, pero eso no significa que se haya exigido el pago".

"No va a ser así", respondía el ministro mientras dos comerciantes le aquejaban la medida. Ante la tensión, la presidenta de Adif, Isabel Pardo, ha comparecido para explicar la situación actual: "En ningún momento se ha exigido el pago del cobro, hemos tramitado la cobertura legal que se ha publicado hoy en el BOE que permite la negociación por parte de Adif de bonificaciones y moratorias".

"Todo esto se ha acordado con los comercios para, una vez finalizado el estado de alarma, concretarlo", ha recordado Pardo, que ha aquejado que continuaran los gritos: "Si no quieren escucharme, pues nada".

El ministro ha explicado que "a partir de ahora se abren, después de una negociación que establecerá Adif empresa a empresa". Así, según Ábalos, "en función de cada negocio se dará una respuesta", pero hasta ahora no ha sido así: "Fiscalmente hay que pasarla, pero no significa que tengan que pagarla".

Críticas por aglomeraciones en los trenes

Respecto a las críticas por las aglomeraciones en los trenes de Renfe, el ministro ha afirmado que "el tratamiento de los protocolos de seguridad es el acceso, una exigencia de mantener mascarilla y medidas permanentes de desinfección".

¿Se incrementarán las medidas en los aeropuertos?

José Luis Ábalos ha afirmado que hay un escrito del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Ministerio que ya detallará Salvador Illa, pero ha aseverado: "Estamos tomando las mismas medidas en toda Europa".

"Este es un protocolo con directrices comunitarias", ha explicado Ábalos, que ha afirmado que Barajas no está abierto a todo el mundo: "Los vuelos que llegan a España son escasos, muy controlados. La gran mayoría de países siguen teniendo limitados los vuelos, y más aquellos que tienen mayor riesgo de infección".

"Yo no he visto a la alcaldesa de París ni de Roma decir nada de sus aeropuertos. Tenemos que hacer compatible la salud, la seguridad y la actividad con garantías y responsabilidad", ha añadido Ábalos, que ha asegurado que se están poniendo los medios para ello. "De la lista de peticiones que hace la consejería de Salud, algunas ya se están haciendo", ha zanjado.