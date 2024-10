Al menos cinco diputadas del PP, entre ellas Ana Belén Vázquez y Macarena Montesinos han recibido en los últimos días cartas anónimas en tono amenazante. Ellas ya han advertido que "no tienen miedo" y "no van a callarlas".

Vázquez, portavoz de Interior del PP, ha publicado en su cuenta de X (antiguamente Twitter) una foto de la carta que ha recibido en su despacho de la Cámara Baja, fechada a día 22 de septiembre desde Waterloo y en la que se censura, entre otras cosas, sus intervenciones en el Congreso dirigidas a Marlaska.

En su mensaje en redes sociales, la diputada ha tachado de "cobarde de mierda" al autor de la carta por no atreverse a poner su nombre y ha querido dejar claro que no se va a amedrentar por esa "nauseabunda misiva": "No me vais a callar", remarca.

La portavoz de Interior del PP ha sido preguntada por este asunto en una rueda de prensa desde el Congreso y ha asegurado que no ha sido la única diputada del PP que ha recibido este tipo de cartas, pero ha dejado claro que "no tienen miedo" a cartas anónimas.

Fuentes 'populares' han precisado posteriormente que otra de las diputadas que ha recibido este tipo de escrito es la portavoz adjunta Macarena Montesinos, aunque en su caso la carta hace también referencias a terceras personas de su entorno.

Además de ellas, la eurodiputada Alma Ezcurra, las senadoras Eva Ortiz y Alicia García, y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, también han recibido este tipo de misivas.

Las recomendaciones que han recibido por parte de la Policía es guardarlas por si aparecen nuevos envíos, ya que la tipografía y el tono de los documentos apuntan a que todas pertenecen a un mismo remitente.

El PP anuncia que denunciará estos hechos

Diputadas, senadoras y eurodiputadas del Partido Popular denunciarán este lunes en la comisaría del Congreso de los Diputados "cartas amenazantes" y "machistas" recibidas a lo largo de esta semana.

Así lo ha anunciado la propia Noelia Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, quien ha lamentado haber "recibido una vergonzosa carta amenazante". "Y con unos calificativos que me ahorro repetirles porque son bastante desagradables", ha apostillado.

Núñez ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al conjunto del partido, a representantes de otras formaciones y a la ciudadanía "el apoyo manifestado a las dirigentes del Partido Popular ante estas cartas que son difíciles de reproducir por el contenido tan vergonzoso, machista y amenazante que contienen las mismas".

Según ha explicado, estas misivas "se solían recibir después de hacer una intervención tanto en el Congreso como en el Senado o en el caso de Alma Ezcurra en el Parlamento Europeo".

"De momento parece que no hay ninguna nueva carta, afortunadamente, y esperemos que ninguna diputada, ya no solo del Partido Popular, ninguna diputada, tenga que recibir una carta así porque desde luego que no es agradable", ha deseado.