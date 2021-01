La alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero, ha dimitido en la madrugada de este lunes después de que ocho de los 12 ediles de su grupo, que gobierna en coalición con Podemos-Equo, le hayan retirado su confianza por haberse vacunado contra el coronavirus sin tener aún derecho a ello según el protocolo.

"Siento no poder cumplir vuestro mandato, pero me debo a un partido que ha tomado esta decisión y fallaría a mis principios resistiendo ante las decisiones de órganos superiores", ha señalado Clavero en su despedida.

Su anuncio llegaba horas antes de un pleno al que Mariano Vicente, el concejal de la formación verdemorada, había decidido no asistir en protesta por la presencia de Clavero, a quien la dirección nacional de su partido había pedido que dimitiera, además de darle de baja cautelarmente de militancia.

Tras la negativa de la dirección regional del PSOE de aceptar la oferta del PP de apoyar una moción de censura contra ella a cambio de aupar a otro edil socialista a la alcaldía, ha sido desde su grupo municipal que han pedido su dimisión "como muestra de lealtad a la organización política y, por encima de todo, a los vecinos", solicitud a la que suma todo el Partido Socialista de la Región de Murcia.

Lo hacían siguiendo una instrucción de la dirección federal "para que no continúe representando al partido en ninguna institución", pues, como señaló la formación el pasado viernes en una nota dirigida a todos sus cargos vacunados sin tener prioridad, "el PSOE no consiente este tipo de actitudes insolidarias".

"Ante los hechos acaecidos en los últimos días, que han revelado que Clavero no cumplió el protocolo de vacunación", a lo que ella alegó que lo hizo por ser "una paciente oncológica de alto riesgo y con una alta exposición social", no por su cargo público, la mayoría de sus compañeros le pedían su renuncia.

"Me he vacunado, sí. Cometí el error de hacerlo cuando me llamaron de mi centro de salud porque consideraron que al ser paciente de riesgo y estar altamente expuesta iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida. Y por él abandono este proyecto", afirma la hasta ahora alcaldesa, que se despide "desde la tristeza y el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes".

La renuncia de Clavero llega también después de que, la semana pasada, el consejero de Sanidad de la Región, Manuel Villegas, dimitiese también por haberse vacunado fuera de turno.