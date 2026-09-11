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Crisis migratoria

El PP responde a Marruecos y lo acusa de ser "el responsable de lo ocurrido por su acción u omisión" en Ceuta

En su comunicado, el PP señala que "la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo El presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoAgencia EFE

"Marruecos es responsable por acción u omisión" de "la invasión sufrida en Ceuta". Así de claro se ha mostrado el Partido Popular, quien ha hecho hincapié en que "nada está por encima de la defensa" de España en respuesta a la declaración del Ministerio de Exteriores de Marruecos en la que lamenta que partidos políticos españoles "con larga trayectoria" hayan caído en una escalada "irracional y populista".

En un comunicado, el PP señala que "la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular", del que "Marruecos es responsable por acción u omisión".

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