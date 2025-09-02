Desalojan la concentración contra migrantes en Hortaleza (Madrid) instada por Vox y desautorizada por el Gobierno

El contexto Miembros de la formación de Santiago Abascal han comparecido ante los medios en el marco de la concentración que han convocado como repulsa a la violación de una menor en el centro del barrio madrileño.

Unas 300 personas se han manifestado este martes durante alrededor de una hora en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid), a pesar de la prohibición de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí, con carteles afines a Vox y a sus juventudes -Revuelta-, los manifestantes han exigido deportaciones inmediatas de menores migrantes.

Con consignas como '¡Menas a Marruecos!', '¡Fuera el psicópata de Sánchez!', 'Nuestras hijas tienen miedo' o 'Deportaciones = seguridad' han sido desalojados por la Policía Nacional por el veto a la concentración. Una decisión que se ha justificado en el riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio. Aún así alrededor de 50 personas se han resistido a hacerlo.

En ese sentido, la formación de Santiago Abascal ha defendido que se trataba de una comparecencia ante los medios, por lo que ha mantenido la convocatoria en la que han estado presentes la portavoz del Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y la diputada Rocío de Meer. "Allí estaremos", destacaron momentos antes en sus redes sociales.

De hecho, consideran que no será su responsabilidad si la gente quiere acudir a denunciar la violación de una menor en este centro del barrio madrileño, que terminó en las jornadas posteriores con varios menores migrantes no acompañados agredidos en las inmediaciones del centro. Si bien Abascal no instó de forma directo esta paliza tampoco la ha condenado.

Prueba de ello es lo publicado en sus redes sociales, donde ha subrayado que como respuesta a la violación su formación había convocado "una manifestación de repulsa" porque "nadie lo hace, ni partidos, ni ONG, ni hay minutos de silencio ni hay minutos de televisión ni hay portadas para algunos asuntos". Unos días antes aseguró que esa niña agredida sexualmente era una "víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista".