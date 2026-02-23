El PP tacha de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23F y habla de otro "conejo de la chistera" de Sánchez

El Partido Popular ha reaccionado rápidamente al anuncio de Pedro Sánchez sobre la desclasificación de documentos del 23F, al cumplirse 45 años del intento de golpe de Estado. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ironizó sobre "una cortina de humo al día" del Gobierno. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también mencionó la "cortina de humo", aunque considera positiva la información sobre el 23F, sugiriendo que el Gobierno intenta ocultar problemas actuales. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, criticó la medida como una "nueva ocurrencia" de Sánchez. Alfonso Serrano, de la Comunidad de Madrid, sugirió desclasificar documentos de las primarias del PSOE.

La reacción del PP al anuncio de Pedro Sánchez de la desclasificación de los documentos del 23F cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado no se ha hecho esperar. Una de las primeras personas en reaccionar ha sido la portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ironiza con que estamos ante una "cortina de humo al día" por parte del Gobierno. "Se cumplen los pasos del colapso total", asegura en su cuenta de X.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha sumado a ese término de la "cortina de humo", si bien reconoce que "cualquier información" acerca del 23F le parece bien. No obstante, encuadra este anuncio en un intento del Gobierno de tapar "las situaciones" que vive el Ejecutivo. "¿Por qué no desclasifica qué es lo que ha sucedido con la supuesta violación de un agente de Policía Nacional por parte de un alto cargo de la Policía? A mí me interesa más el futuro que el pasado", asegura Moreno.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegura que el presidente del Gobierno "está muerto políticamente", criticando "la nueva ocurrencia" del Ejecutivo y asegurando que estamos ante un nuevo "conejo de la chistera" de Sánchez. Así lo afirmó durante un acto desde donde incidió en que el presidente del Gobierno está "políticamente muerto" porque "trata de infundir el miedo".

El 'número dos' de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha sugerido que Sánchez "podía desclasificar los documentos de sus primarias [en el PSOE] y de la financiación de su campaña dando los datos de quién hizo aportaciones".

¿Qué desclasificará el Gobierno?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Será el Consejo de Ministros el órgano que desclasifique los documentos, que se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

