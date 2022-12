La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este viernes que los responsables del sorteo de los servicios de una prostituta en un chat de militares del cuartel de El Bruc de Barcelona tienen que ser expulsados del Ejército. Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras visitar el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) número 1 y el Laboratorio Central del Ejército en el distrito madrileño de Villaverde.

La titular de Defensa ha aclarado que "es un chat privado absolutamente al margen de la estructura del Ejército de Tierra". "Pero en todo caso es tan inaceptable el contenido de ese chat que el propio Ejército de Tierra decidió inmediatamente que se tuvo conocimiento público de ello enviarlo a la Fiscalía y se está realizando en este momento una investigación para ver lo ocurrido", ha añadido.

Robles ha insistido en que "es inaceptable desde cualquier punto de vista y no solo no responde a los valores del Ejército de Tierra ni de las Fuerzas Armadas sino todo lo contrario". "Las Fuerzas Armadas españolas son contundentes y claras: tolerancia cero con cualquier tipo de abuso o de agresión sexual o incluso bromas sobre esta materia, que es absolutamente seria", ha recalcado.

La ministra ha comentado que espera "que la Fiscalía tome las decisiones oportunas en el ámbito de la justicia". En cuanto al resultado de la investigación interna ha dicho: "Ha empezado ya, se están tomando declaraciones y en cuanto se sepa quiénes han sido desde luego a esas personas no las queremos en las Fuerzas Armadas españolas".

Preguntada sobre si la investigación interna puede acabar en expulsiones ha indicado que hay que ver las conclusiones pero ha mantenido que "si efectivamente se ve que hay personas que han aprovechado instalaciones militares evidente que se abrirá el correspondiente expediente y tienen que estar fuera de las Fuerzas Armadas". "Podemos sentirnos absolutamente orgullosos de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas, que trabajan, son responsables y son un ejemplo en Europa y en el mundo", ha asegurado Margarita Robles.

Y ha agregado: "Que haya quienes, no sé cómo calificarlos, realizan esas manifestaciones son un descrédito para las Fuerzas Armadas y no merecen estar en ellas". También ha sido preguntada por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha reclamado un "cambio profundo (a nivel educativo, con formaciones regulares y con reglamentos actualizados) para que ese tipo de actitudes no tengan cabida en ninguna institución pública".

Al respecto Margarita Robles ha insistido en que "el Ejército español es un ejemplo no solamente en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN desde todos los puntos de vista y también en lo que hace referencia a su formación, profesionalidad y eficacia y en toda la normativa para combatir el acoso sexual". "A veces es bueno tener conocimiento de las cosas que se dicen y en este caso invito a Ada Colau a que no tenga prevenciones y conozca mucho más al Ejército español", ha concluido la ministra.