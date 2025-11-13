La declaración del exdirigente del PSOE que provocó que el juez solicitase investigar las cuentas del partido: "Sería chusco"

El contexto La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo tras recibir el auto del magistrado del Supremo Leopoldo Puente.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada en el caso Koldo tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. La investigación se centra en los pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La declaración del exdirigente Mariano Moreno, que no pudo explicar cómo se controlaban esos pagos, generó la indignación del juez. Además, la declaración de Celia Rodríguez, secretaria de Ábalos, incrementó las dudas sobre el manejo de los sobres con liquidaciones. Estas inconsistencias llevaron al juez a sospechar de posibles delitos.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico del PSOE realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

laSexta ha tenido acceso a la declaración que provocó que tomase esta decisión. Todo sucedió después de que el exdirigente del partido, Mariano Moreno, le contase al magistrado cómo se liquidaban esos pagos en efectivo, unas explicaciones que acabaron indignando al juez.

Moreno no fue capaz de explicar si se vigilaban los cargos que se hacían al partido. "No se controla eso. Yo la verdad que esto...", decía en la declaración que prestó el pasado 29 de octubre. Unos titubeos constantes que dieron paso a la suposición al ser preguntado por si sabía si esos gastos se ajustan a la realidad.

"Supongo yo. Nunca lo vi. No lo vi porque no estuve presente", reconoce ante el juez.

El magistrado Leopoldo Puente quiere averiguar si la trama Koldo podría haber blanqueado dinero adjuntando facturas que no habrían pagado ellos y para su sorpresa, la respuesta del exgerente es esta: "Hombre, descartarlo al cien por cien.. a mí me parece extraño que eso pueda suceder", destaca.

Entonces, el exdirigente empieza a explicarle al magistrado cuál es el control que se hace, lo cual provoca que la paciencia de Leopoldo Puente llegue a su límite.

"No me diga usted que eso es un sistema de control. Que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que el ticket de comida sea del 17 de marzo... sería demasiado chusco, eso no es un sistema de control", le recrimina.

Por otro lado, declaración de Celia Rodríguez, secretaria de Ábalos en Ferraz, tampoco hizo que mejorara la cosa. Entre que si no oía, que no comprendía y que los sobres con liquidaciones no siempre se los daba en mano a quien correspondía, provocó también dudas.

"Yo llamaba a Koldo o venía Koldo o mandaba a alguien o venía algún mensajero", señala Celia Rodríguez.

Todo esto, hizo el cóctel perfecto de dudas por las que el juez vio posibles indicios de delito.

