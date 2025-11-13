Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional que no se expulse al PSOE de la acusación popular en el 'caso Koldo'

Los detalles El fiscal Luis Pastor ha señalado que no "existe obstáculo alguno" para que la formación socialista continúe personada ya que "no concurre en ninguna de las causas legales de exclusión previstas".

Anticorrupción ha determinado que no hay impedimentos para que el PSOE continúe como acusación popular en el 'caso Koldo', respondiendo así a la solicitud del Partido Popular de excluir a los socialistas. El PP argumentó que es incompatible que alguien investigado actúe como acusación popular, ya que podría afectar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, el fiscal Luis Pastor indicó que el PSOE no está siendo investigado y no hay razones legales para su exclusión. Por lo tanto, el fiscal ha recomendado desestimar la solicitud del PP, permitiendo que el PSOE siga personado en el caso.

Los 'populares', que dirigen la acusación popular en el caso, argumentaron que "no puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa". "Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal", expone el escrito que presentó Génova.

Y lo hizo tras conocer que el juez Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, decidiera el pasado jueves abrir una pieza separada, después de que el magistrado que lleva el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le pidiera investigar los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a Koldo ante los descuadresadvertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

No obstante, el fiscal Luis Pastor ha solicitado que el PSOE no sea excluido. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, señala que la formación socialista "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la ley, por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido político".

"El PSOE no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento", añade el fiscal.

Por tanto, ha apuntado a la desestimación de la solicitud presentada por el Partido Popular, lo que mantendría a los socialistas dentro de la acusación popular en el 'caso Koldo'.

