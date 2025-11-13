Ayuso, a Vox, sobre los migrantes: "Alguien tendrá que limpiar en sus casas"

¿Por qué es importante? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido así después de que el partido ultraderechista calificara su estrategia en vivienda de "cosmopaleta y cutre".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió a Vox en la Asamblea de Madrid. Ayuso afirmó que el impacto de la inmigración en el mercado inmobiliario es del 7%, y subrayó que lo negativo sería un "efecto expulsión". Además, defendió la necesidad de trabajadores inmigrantes en sectores como la construcción y la agricultura. Criticó a Vox por ofender a los hispanos y por repartir culpas entre los gobiernos regional y central, eximiendo a Pedro Sánchez. Ayuso destacó los esfuerzos del Partido Popular en desarrollar nuevos proyectos urbanísticos y viviendas protegidas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este jueves en la Asamblea de Madrid a Vox, que la había acusado de fomentar la inmigración en la región. Lo "malo", según ha asegurado esta mañana, sería tener un "efecto expulsión" en migración. A continuación, ha cifrado en un 7% el impacto de esta en el mercado inmobiliario.

A continuación, sin embargo, la presidenta madrileña ha agregado: "Digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Voz, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás".

Así se ha pronunciado durante la sesión de control a su gobierno tras una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en materia de vivienda en la que ha afirmado que este sector es "un premio para los de fuera" y un "castigo para los de dentro". Además, ha calificado de "cosmopaleta y cutre" la estrategia de la presidenta de la Comunidad madrileña, que tiene "la cabeza en Miami antes que en Alcorcón".

Ayuso, por su parte, ha recalcado que "lo que hay que hacer es promover una emigración vinculada al trabajo ordenado, donde se cumpla la ley, la orden y las fronteras". A su vez, ha afeado a Vox que pretenda "ofender a los hispanos" al hablar "de manera despectiva de Miami".

Ayuso afirma que el impacto de la inmigración en el sector inmobiliario de Madrid es del 7%

La jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado también que el impacto de la inmigración en el sector inmobiliario de Madrid es del 7%, con lo que el 93% de las operaciones son de españoles. A su vez, ha afirmado que si el precio de la vivienda sigue creciendo es porque se crece en población mientras que "no se construye suficiente vivienda" y "los salarios no crecen" porque la economía actualmente está marcada por "el socialismo", según ha asegurado.

Ayuso ha reprochado en ese momento a Vox que "reparta las culpas" entre el Gobierno regional y central, lo que, a su parecer, provoca que se "exima" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de lo que ocurre en España".

"Nosotros estamos poniendo en marcha en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, desde el Partido Popular, 32 nuevos desarrollos urbanísticos, 280.000 nuevas viviendas. Construimos el 53% de la vivienda protegida en España. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente", ha zanjado queriendo sacar pecho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.