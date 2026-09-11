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Deportaciones masivas

Remigración, el término de la ultraderecha alemana que Vox reivindica y que el PP evita rechazar con contundencia

Los detalles El partido liderado por Abascal abraza el mismo término que la extrema derecha alemana. Feijóo, al contrario que su equivalente ideológico en Alemania, no rechaza el término de forma contundente.

Fotomontaje. Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo
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Remigración es un término que utiliza la extrema derecha alemana AfD y que Friedrich Merz, primer ministro y líder de la derecha, considera que es "una limpieza étnica".

Un término que Vox lleva en su programa electoral y que se traduce en deportar a migrantes aunque tengan los papeles. Vox, un partido que para el PP es un socio fiable con el que pactar gobiernos.

Lo cierto es que el partido liderado por Santiago Abascal ha abanderado el término remigración y lo ha citado en más de una ocasión, dejando claro que ellos quieren "la España de la repatriación, de la deportación, de la remigración y de la prioridad nacional".

Así lo reflejan en sus programas electorales. Pretenden remigrar -es decir, deportar- a todos aquellos que "accedan a nuestra Nación de manera ilegal o que vienen a España con la intención de vivir de las ayudas sociales".

La remigración se aplica también a los que tengan residencia regular. Un discurso que Vox comparte con la ultraderecha europea. En particular, con la creciente ultraderecha alemana. Aunque el canciller alemán, equivalente ideológico de Feijóo, la rechaza frontalmente.

Abascal dice que todos aquellos partidos que la rechacen lo acabarán pagando en las urnas. Si comparamos a Mertz y a Feijóo, aunque ninguno apoya la remigración, vemos que el Partido Popular no es tan contundente y ha endurecido su discurso, bordeando alguna de esas ideas acuñadas por la ultraderecha europea.

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