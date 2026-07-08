Aldama acude por segunda vez a declarar a la Audiencia Nacional por la pieza secreta sobre los pagos en metálico del PSOE

¿Por qué es importante? Se desconocía que el empresario, condenado a 4 años y medio de cárcel por el caso mascarillas, acudiese a declarar este miércoles. Ha estado alrededor de una hora en la Audiencia Nacional.

Víctor de Aldama, empresario condenado por el caso mascarillas, ha declarado por segunda vez ante la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico del PSOE. En marzo, Aldama entregó un sobre que, según él, demostraría la financiación ilegal del partido. Durante su declaración en enero, afirmó que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, le dio un sobre de PDVSA con documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción analiza el contenido del sobre, aunque no ha encontrado indicios relevantes. Una auditoría encargada por el PSOE descartó la financiación ilegal, aunque detectó gastos "llamativos".

El empresario Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio de cárcel por el caso mascarillas, ha acudido por segunda vez a declara a la Audiencia Nacional sobre la pieza secreta sobre los pagos en metálico del PSOE, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

Se trata de la segunda declaración del empresario sobre esta causa después de la que la que realizó el pasado mes de marzo, en la que entregó al juez Ismael Moreno el sobre que, según el empresario, demostraría la financiación ilegal del PSOE. En su declaración sobre el 'caso hidrocarburos' en enero, Aldama declaró que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría documentación relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó a analizar el contenido de ese sobre y lo puso en relación con el resto de información que obra en la causa para determinar si aportaba nuevos indicios de interés. Según pudo saber laSexta, Aldama estuvo declarando durante unos minutos y aportó algunos datos, aunque los investigadores no los consideraron especialmente relevantes.

Aldama busca ampliar su pacto con la Fiscalía señalando que Delcy le dio documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE

Este miércoles, la declaración se ha prolongado durante una hora y se desconoce el contenido de la misma. Aldama llegaba a la Audiencia Nacioanal con su abogado, José Antonio Choclán, a las 12:30 horas, y salía a las 13:30 horas.

El magistrado Ismael Moreno instruye la causa que investiga los pagos que se hacían a Koldo García y a José Luis Ábalos. Una auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos descartó la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que halló algún gasto "llamativo" que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido.

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