Los fiscales que se reunieron con Leire Díez califican las citas de "marcianas" al extender rumores sobre Balas o Grinda

El exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, a su llegada a la Audiencia Nacional, este miércoles.

Los detalles El ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe ha confirmado que mantuvo dos reuniones de no más de 15 minutos con el abogado Teijelo y la exmilitante socialista, pero ha dicho que no recuerda cómo se organizaron.

Los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López han declarado ante el juez Santiago Pedraz sobre dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante socialista Leire Díez, calificándolas de "marcianas" e "intrascendentes". Villafañe, ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, aseguró que no recuerda cómo se organizaron las reuniones, que no duraron más de 15 minutos y no tuvieron consecuencias. Las citas, realizadas en marzo y abril de 2025, fueron parte de la investigación del 'caso Leire', una presunta trama para desestabilizar operaciones que afecten al PSOE o al Gobierno. Según Villafañe, el ex fiscal general no estaba al tanto de estas reuniones.

Los fiscales que se reunieron en la Fiscalía General con la exmilitante socialista Leire Díez han confirmado las citas y las han calificado de "marcianas" e "intrascendentes". Así lo han dicho el ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe y la fiscal Beatriz López, quien estuvo en el primero de los dos encuentros, que no duró más de 15 minutos.

Villafañe, quien fuera número dos de la Fiscalía General, ha ratificado que mantuvo dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, y con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General, pero que no recuerda cómo se organizaron. Además, ha afirmado que el abogado se extendió en "rumores" sobre, entre otros, el teniente coronel Antonio Balas y el fiscal José Grinda.

El fiscal ha testificado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno, el 'caso Leire'. El fiscal, ahora destinado en el Tribunal Supremo, ha confirmado las dos reuniones que mantuvo con el abogado Teijelo y Díez en la sede de la Fiscalía General, en marzo y en abril de 2025.

El que fuera la mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha contado que es habitual que se reúna con letrados y representantes civiles y que en la primera reunión le pidió a la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica Beatriz López que le acompañara para no estar solo. Ahora bien, ha asegurado que no recuerda cómo se organizaron sendas reuniones y ha dicho que las visitas no se registran, solo si se trata de periodistas, y que tampoco piden el DNI.

Sí que ha querido dejar claro que el ex fiscal general no sabía nada y solo se enteró de estas reuniones porque se encontró con él en la sede de la Fiscalía en Fortuny y le dio cuenta de ello.

Al respecto, ha señalado que accedió a sendos encuentros porque se trataba de un abogado al que conocía y, de hecho, fue Teijelo quien llevó la voz cantante ya que Díez, que fue presentada como una colaborada del letrado, permaneció callada en todo momento. Teijelo, en su versión ante el juez, negó que fuera compañera suya.

En su opinión, la primera reunión "fue intranscendente, muy dispersa, sin rumbo aparente". "Baste decir que a la salida de la primera, mi compañera Beatriz López, que me acompañó, la calificó expresamente de 'marciana'", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que no tenía mucho sentido lo que decía Teijelo, quien "empezó con referencias y vagas y genéricas". Así, ha apuntado que quería tratar asuntos del caso de hidrocarburos y quejarse de que se abrían muchas piezas separadas.

"Empezó señalando que había nulidades en el desglose de la causa en piezas", ha detallado. Así como que luego siguió con referencias a que Repsol hacía una falsa competencia en el mercado, lo que le parecieron reflexiones a las que no encontró "mucho sentido". Tras esto, ha manifestado que Teijelo "se extendió en rumores". Entre ellos, sobre el teniente coronel Antonio Balas y el fiscal José Grinda.

Por su parte, la fiscal López ha asegurado al juez que la reunión fue muy rara hasta el punto de tildarla de "marciana" y que no tuvo conocimiento de quién era Díez hasta que se enteró tiempo después por la prensa.

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