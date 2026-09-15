El Gobierno desvela que los expedientes de menores arrancan más de un mes después de la entrada masiva a Ceuta

Los detalles En el caso en el que no puedan ser reagrupados con sus familias, el ministro Torres ha señalado dos opciones: que permanezcan en Ceuta o que sean distribuidos por el resto del territorio español, pero esto exige "que lo apruebe la comunidad autónoma donde está el menor, es decir, Ceuta".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha informado que se han iniciado los primeros diez expedientes de menores migrantes en Ceuta, tras la entrada masiva de julio. Estima que entre 700 y 1.000 menores aún no están filiados. Un real decreto de 63 millones de euros incluye una partida para representación jurídica, esencial para estos trámites. La ministra Portavoz, Elma Saiz, subraya la colaboración entre administraciones para recuperar la normalidad en Ceuta. Actualmente, Ceuta tiene bajo tutela a 2.048 menores. El objetivo es su reagrupación familiar en Marruecos, o su distribución en el territorio español si no es posible.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha desvelado que este lunes 14 de septiembre —un mes y medio después de la entrada masiva— se empezaron a tramitar los primeros diez expedientes de menores migrantes que permanecen en Ceuta y estima que se encuentran en las calles sin filiar entre 700 y 1.000.

"Hace 15 días, hoy, 15 días, que aprobamos un real decreto ley, 63 millones de euros, en el que, por ejemplo, había en su distribución de esos fondos una partida de 2 millones de euros para que la comunidad autónoma tuviese, después del acuerdo alcanzado, representación jurídica al menor para que los expedientes pudieran tramitarse. Y me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación, nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los diez primeros expedientes de menores", ha asegurado Torres.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que, aunque es "difícil" calcular cuántos menores migrantes quedan en las calles de Ceuta sin filiar, ha estimado que son "entre 700 y 1.000", en base a las comidas que se están realizando.

En la misma rueda de prensa, la ministra Portavoz, Elma Saiz, ha insistido en que el Gobierno está trabajando "de manera incansable" para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, "y eso pasa necesariamente por la colaboración entre todas las administraciones". Por ello, ha asegurado que, como miembro de un Gobierno que "se deja la piel", le "duele" que Juan Jesús Vivas haya dejado de hablar como presidente de la ciudad autónoma para solo expresarse con el "argumentario" del PP.

"El Gobierno está contestando desde la legalidad y la humanidad a la situación de Ceuta, pero el PP lo que quiere es que se enquiste el problema. Vemos hipocresía e incoherencia en el tema de menores", ha asegurado. Además, ha reseñado que Vivas se postuló con la modificación legal en el tema de los menores. "El PP lo único que hace es desinformar, abrazar bulos y nosotros trabajamos desde la legalidad y la humanidad", ha reiterado.

"Ceuta tiene la competencia para devolver a los menores"

En este sentido, Torres ha asegurado que actualmente se encuentran bajo la tutela de Ceuta un total de 2.048 niños menores, de los que corresponden a la entrada masiva del 30 y 31 de julio 1.612. También ha apuntado que hay "unos 300 menores aproximadamente" en los recursos del Gobierno de España.

En cuanto al inicio de la tramitación del expedientes de diez menores migrantes, el ministro ha explicado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 junio de este año, exige con respecto a niños y adolescentes la figura obligatoria de un representante jurídico.

"Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes, ¿para qué? Para proceder a lo que llevamos diciendo desde el primer día, que es que puedan ser reagrupados con sus familias en Marruecos", ha expuesto.

Del mismo modo, ha afirmado que "hay algún menor" que "ya ha manifestado su intención de regresar" a Marrueco, pero ha añadido que "ese expediente tiene que estar concluso y terminado y, por tanto, es fundamental empezar con ese representante del menor".

En el caso en el que no puedan ser reagrupados, el ministro ha señalado dos opciones: que permanezcan en Ceuta o que sean distribuidos por el resto del territorio español.

"Todos los mecanismo habilitan la posibilidad de que estén en el resto del territorio, pero exigen que lo apruebe la comunidad autónoma donde está el menor, es decir, Ceuta. Dice Feijóo que no quiere a ningún menores, ¿y Vivas qué dice cuando Feijóo dice que no van a ir a la Península? Ceuta tiene la competencia para devolver a los menores, que son vulnerables", ha destacado Torres.

Así, ha insistido en que la devolución "inmediata" de los menores "es imposible" y ha recalcado que el Gobierno de España está poniendo los fondos económicos ante una competencia que es de la ciudad autónoma.

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