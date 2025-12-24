El mensaje por Nochebuena de Ábalos desde Soto del Real: "Es la primera vez en 66 años que no compartiré esta noche con mi madre"

¿Por qué es importante? El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional incondicional a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia, ha compartido que "hoy será una noche de recuerdos vividos, de vacío en la celebración".

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, actualmente en prisión provisional por presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, ha compartido un mensaje en la cuenta @abalosmeco. Desde su reclusión, expresó que es la primera vez en 66 años que no pasará la Nochebuena con su madre y en 45 años con sus cinco hijos. Además, recordó a otros internos y funcionarios que trabajan en estas fechas, destacando la esperanza de sentir a sus seres queridos cerca a pesar de la distancia. También agradeció a sus amigos por enviarle libros que le ayudan a sobrellevar su tiempo en prisión, mencionando títulos como 'La Península de las casas vacías' y 'El hombre en busca de sentido'.

"24.12.2025 | Hoy es la primera vez en 66 años que no compartiré esta noche con mi madre y que en 45 años tampoco lo haré con mis cinco hijos", ha destacado en la red social X este miércoles. "La de hoy es una noche que siempre se la he dedicado porque me llenan de vida y que no se siente igual sin compartirla con ellos", ha agregado.

Además, ha concluido recordando a los demás internos y funcionarios. "Como para los demás internos y para los funcionarios que en un día tan señalado trabajan en los centros penitenciarios españoles garantizando el funcionamiento, hoy será una noche de recuerdos vividos, de vacío en la celebración, sin felicitaciones, pero con la esperanza y la ilusión de que todos nuestros seres queridos siguen muy cerca de nosotros a pesar de los muros", ha apuntado.

Este martes ya sorprendió con la publicación en la misma red social de los libros que sus "buenos amigos" le habían enviado a la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra recluido desde finales de noviembre. "Durante estos días, mis buenos amigos me han enviado libros que me están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro. Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados", escribió.

En esta lista se encuentran: 'La Península de las casas vacías' de David Uclés, 'Lecciones de la Historia' de Edgar Morin, 'Fouché: retrato de un hombre político' de Stefan Zweig, 'El hombre en busca de sentido' de Viktor E. Frankl, 'La sangre está cayendo al patio' de Elvira Navarro, 'Una salida honrosa' de Éric Vuillard, 'El cuarto Reich' de Bruno Cardeñosa y 'Próspero viento' de Andrés Trapiello.

