Compromís pide la dimisión de Feijóo "por mentiroso" y su comparecencia en la comisión de la DANA del Congreso al creer que "oculta algo"

El contexto Durante la tarde de Nochebuena, fuentes 'populares' informaron de que su líder había remitido a la jueza de Catarroja los mensajes que el expresident Mazón le envió el día de la DANA, pero no los que él le mandó al valenciano.

El portavoz de Compromís en la comisión de la DANA en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido este jueves la dimisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como su comparecencia en la comisión de investigación de la tragedia en el Congreso de los Diputados.

Un movimiento del grupo valenciano que llega después de que el presidente del Partido Popular (PP) remitiese a la jueza de Catarroja los mensajes que recibió el día de la DANA del entonces president de la Generalitat valenciana.

Respecto a la dimisión, Ibáñez argumenta que debe hacerlo "por mentiroso". Y es que a raíz de esos chats se sabe que los 'populares' empezaron a hablar pocos minutos después de las 20:00 horas, pese a que Feijóo aseguró haber estado informado durante toda la jornada.

"Mazón nunca le informó en tiempo real, lo dijo para aparentar poder y para tapar la nefasta gestión de su varón territorial", ha criticado Ibáñez, quien a su vez ha sostenido que "Feijóo debe hacer caso a Feijóo y dimtir".

En cuanto a la petición de comparecer en la comisión de la Cámara Baja, desde Compromís consideran que "Feijóo oculta algo". Algo que justifican en que "mandó a la jueza de Catarroja los 'WhatsApps' la tarde de Nochebuena para que pasaran desapercibidos". Asimismo, recuerdan que "ocultó los [mensajes] que él mandó a Mazón".

En este sentido, además, el portavoz valencianista ha recriminado la falta de empatía con las familias de Feijóo, al considerar que "para el PP no es suficiente que tengan que sobrevivir la Nochebuena con sillas vacías evitables sino que tienen que leer los 'WhatsApps' que esa tarde noche mandó Mazón mientras sus seres queridos ya se habían ahogado".

En definitiva, "debe comparecer, explicar porqué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón", destacan desde el grupo valenciano según ha podido saber laSexta.

